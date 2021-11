Gansln aus dem Burgenland weitgehend ausverkauft

Die Ganslzeit ziehe sich ja mittlerweile bis rund um Weihnachten hin, schätzt man bei der steirischen Landwirtschaftskammer. Jedenfalls ziehen 42 - 2015 waren es erst 30 - steirische Ganslhalter rund 7.500 Gänse (2015: 3.300) auf und haben darin eine wichtige, saisonale Nische für ihren landwirtschaftlichen Betrieb gefunden. Speziell in der Landgastronomie und in ausgewählten Fleischerfachgeschäften haben sich in den vergangenen Jahren tragfähige Partnerschaften zwischen Bauern, Wirten und Fleischern entwickelt.

Dazu kommen noch die vielen langjährigen privaten Stammkunden, die "ihren" Ganslbauer im Herbst aufsuchen. "Heuer sind die steirischen Weidegänse bereits weitgehend vergriffen. Es empfiehlt sich, diese bereits im März zu reservieren, damit die Ganslhalter die Wünsche ihrer Kunden bestmöglich erfüllen können", sagte Margit Fritz, Obfrau der steirischen Weidegansbauern.

Federvieh lange auf den Weiden

Zum Fressen bekommen die steirischen Weidegänse vorwiegend das grünen Gras ihrer Gänseweiden, frisch und unter großem Geschnatter gerupft, sowie etwas Getreide. Daher wachsen sie auch wesentlich langsamer als importierte Schnellmastgänse. Während die heimischen Weidegänse fünf bis sieben Monate auf den Weiden verbringen können, sehen die ausländischen Schnellmastgänse nie eine Wiesenfläche und werden nur kurze Zeit im Stall gemästet. Die Weidefläche der steirischen Weidegänse ist großzügig - pro Hektar werden etwa 100 bis 120 Tiere gehalten. Die steirischen Ganslbauern halten im Durchschnitt 178 Tiere am Hof. Von den 42 Haltern des weißen Federviehs sind sieben biozertifiziert - sie halten 725 Bio-Weidegänse.

Matthias Siess, Obmann Wein Burgenland, LWK-Präsident Nikolaus Berlakovich und Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth Wirtschaftskammer Burgenland

Im Burgenland ziehen derzeit 15 Weidegansproduzenten rund 5.450 Gänse groß und vermarkten sie. Über 30 Gastwirte verkaufen die burgenländischen Gansln in ihren Lokalen, hieß es vonseiten der Landwirtschaftskammer. Die Nachfrage sei groß, immer mehr Konsumenten würden auf Regionalität setzen. Die heimische Weidegans sei ein "Top-Produkt", betonte Nikolaus Berlakovich, Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer. Das Fleisch sei dunkler und fettärmer als jenes von Tieren aus der Intensivhaltung, weil die Gänse mit sechs bis acht Wochen auf die Weide kommen und dort langsam aufwachsen.

Seit 2019 wird im Burgenland auch Gänsefeinkost intensiver vermarktet. Das Projekt "Gans gut - Weidegans im Glas" soll eine möglichst ganzjährige Versorgung mit den Produkten sichern, hieß es in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer, die die Initiative gemeinsam mit den Weidegansbauern und Wirten umgesetzt hat. Heimische Wirte verkochen dabei die gesamte Gans und verkaufen die Produkte im Glas. Der Landesfeiertag am 11. November sei durch das Ganslessen jedenfalls auch zu einem wichtigen Faktor für Gastronomie und Hotellerie geworden, betonte Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland.

Obwohl hierzulande bereits rund 150.000 Weidegänse gehalten werden, werden in Österreich nach wie vor überwiegend ausländische Gänse als Festbraten verzehrt - zum Großteil aus Ungarn, Polen, Frankreich, Tschechien und der Ukraine. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt in Österreich bei 0,21 Kilogramm. In den vergangenen Jahren hat Gänsehaltung ständig zugenommen. "Auch in Zukunft ist mit leichten Steigerungen zu rechnen. Ziel ist es, den Selbstversorgungsgrad in den nächsten Jahren von derzeit 28 auf 35 Prozent zu erhöhen", sagte Margit Fritz. Dabei habe sich die Marke "Steirische Weidegans" zu einer hochstehenden Regionalmarke entwickelt, sie mache auf die tierfreundlich gehaltenen heimischen Weidegänse aufmerksam. Verwertet werden auch Federn und Dauen der Weidegänse, die laut Landwirtschaftskammer international nachgefragt werden.