Alles Marille!

Nein, bitte nicht schon wieder! Ich habe zwar nur einen Marillenbaum, aber den friert es mir fast jedes Jahr genau zur Blütezeit ab. Heuer also – Ende März 2022 – herrliche Marillen-Blüte bei mir im Garten, keine 2 Tage später, am 1. April, -3 Grad und ich befürchte, das war‘s wieder mit meiner kleinen Marillen-Ernte im Sommer! Voriges Jahr exakt das gleiche Spiel: zuerst ein Baum voller Blüten, gefolgt von jungen Knospen und dann tagelanger Extremfrost in den Nächten. Alle Früchte waren daraufhin abgefroren und schwarz.

Lediglich eine einzige Marille schaffte es in den Sommer, meine Tochter hat sich zwar gefreut, aber so sollte es halt nicht jedes Jahr sein. Ich will gar nicht an die armen Marillen-Bauern oder die zahlreichen Marillengarten-Besitzer denken, die ja auch davon leben müssen. In einem Streifen entlang der Donau zwischen Melk und Krems, in der Wachau, blühen gerade jetzt abertausende von Marillenbäumen – ein wahres Spektakel und wirklich eine Reise wert. Die Wachau ist seit 2000 auch UNESCO Weltkultur- und Naturerbe. Wer braucht schon die Kirsch-Blüte Japans, wenn man die Marillen-Blüte in der Wachau vor der Haustüre hat? Schauen Sie sich das an, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben!

In den ersten Jahren bin ich vor solchen Wetterphasen jeweils noch mit Gartenvlies ausgerückt und habe die Bäume bedeckt, das hat aber eigentlich nicht wirklich geholfen, zumal ich ja auch noch die zarten Paradeiser-Pflanzen, Gurken und andere Setzlinge schützen musste. Mein Garten hat damals immer ausgesehen, als wäre der Verhüllungskünstler Christo zu Besuch gewesen. Das wurde mir dann auf Dauer auch zu mühsam. Ich habe mich später also auf meinen Marillenbaum und meinen Zwetschkenbaum konzentriert – ja, mehr ist es nicht, und trotzdem würde ich für meine Kinder gerne etwas mehr ernten können.

Ich muss gestehen, ich kenne natürlich die Methode des Vereisens von Bäumen in solchen Frostphasen, das so genannte Frostschutzberegnen: Man sprüht Wasser auf die Bäume und lässt es frieren. Was zunächst widersinnig wirkt, hilft tatsächlich! Unter dem Eis ist es, durch die entstehende Erstarrungswärme des Wassers, relativ gesehen tatsächlich wärmer, als würden die Blüten dem windigen Frost ausgesetzt sein. In manchen Fällen kann noch die Erhöhung der Temperatur mittels Heiztonnen, also das Heizen in solchen Fässern, helfen. Diese 1 bis 2 Grad höheren Temperaturen helfen den Pflanzen schon, um die Früchte durchzubringen. Zumal ja 0 bis -2 Grad an den meisten Standorten sogar noch vertragen werden. Bei -4° hört der Spaß für die Pflanzen und für die Marillenbauern dann aber auf!

Marille oder Aprikose?

…oder auch einfach Prunus armeniaca, zu den Rosengewächsen gehörig. Unter diesen kleinen Bäumen und Sträuchern zählt die Marille zum Steinobst. Na dann doch lieber Marille, wie wir bei uns in Österreich sagen. Man kennt den Ausdruck zudem in Bayern und Südtirol, man versteht sich also auch beim Essen. Natürlich eignet sich die Marille außerdem hervorragend für die Produktion von Marmelade oder Marillenbrand, bestens geeignet durch den hohen Fruchtzuckergehalt (bis zu 16%) und einen gesteigerten Anteil an Provitamin A. Ich will gar nicht Palatschinken und Krapfen mit Marillen-Marmelade erwähnen, sonst möchte ich sofort essen gehen!

Die Wachauer Marille ist eine seit 2006 in der EU geschützte Spezialität und eine Ertragsobst-Sorte von Weltruf. Die Sorte „Ungarische Beste“, auch Korneuburger Sorte genannt, dominiert dabei den Anbau. Der Name Marille wurde erstmals 1509 in der Wachau nachgewiesen. Wer kennst Sie nicht, eine der liebsten Mehlspeisen der Österreicher, die Marillenknödel, am besten mit Wachauer Marillen zubereitet – ganz besonders im Geschmack und wirklich einzigartig in der Welt der Kulinarik!

Ihr Geschmack ist so hervorragend und ihr Wert so groß, dass sich in den letzten Jahren die Diebstähle von Marillen im großen Stil häuften. Mir selbst ist ein dramatischer Fall aus dem Sommer 2015 bekannt. Im westlichen Weinviertel wurden einem Marillengartenbesitzer aus seinem Obstgarten ca. 15.000 kg der wertvollen Früchte gestohlen. Die gesamte Ernte von rund 150 Marillenbäumen war verschwunden, obwohl das Grundstück eingezäunt war. Das sogenannte Marillen-Phantom wurde damals auch medial gesucht. Von der Polizei wurde der – leider nicht versicherte – Schaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der verdutzte Besitzer, ein Neuling auf dem Gebiet des Steinobstes, blieb damals ratlos und nach eigener Aussage „gscheiter“ zurück.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Mut mit Ihren Marillenbäumen und später guten Appetit beim Genuss der Marillenknödel. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.marillenweg.at/

https://www.wachauermarille.at/

https://www.donau.com/de/wachau-nibelungengau-kremstal/