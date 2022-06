Bärlauch und Maiglöckchen: Vorsicht vor dem gefährlichen Zwilling

Werbung

Ich bin ja zurzeit wieder viel auf meinen Grabungen in den Bergen Niederösterreichs unterwegs. Mein Hauptforschungsgebiet liegt hauptsächlich im Dreieck zwischen Gaming, Lunz am See und Göstling. Auf dem Weg zu meinen einzelnen Sammlungspunkten muss ich mir einen Pfad durch grüne Wälder und steile Schluchten bahnen. Im Frühjahr ist es besonders auffällig, wie nach Regen der Boden in Laubwäldern an manchen Standorten über Wochen vollends mit grünen, frischen Blättern bedeckt ist.

Sie haben es erraten: Ich spreche vom wohlbekannten Bärlauch. Wer kennt sie nicht, die köstlichen und frischen Frühjahrs-Gerichte aus den Restaurants und Gasthäusern unseres Landes! Bärlauchknödel, Bärlauchlaibchen, Bärlauchaufstrich oder die duftende Bärlauchcremesuppe – all diese Köstlichkeiten können kostengünstig und vegetarisch zubereitet werden. Dabei wird Bärlauch meist lediglich unter die heißen Speisen gemischt oder püriert und nicht vorab gekocht, so entfaltet er den besten Geschmack.

Seit rund zwei Monaten sind die Waldböden also mit dieser zierlichen, aber in Massen auftretenden Pflanze bedeckt. Bärlauch stammt aus der Gattung Lauch (Allium) und ist mit Knoblauch, Schnittlauch und Zwiebel verwandt. Wie der abgeleitete Name verrät, haben Bären nach dem Winterschlaf eine Vorliebe für diesen Frühlingslauch.

Jedes Jahr machen die beiden „Grünlinge“ wieder Schlagzeilen. Vergiftungen durch die Verwechslung der beiden Pflanzen sind im Frühjahr leider an der Tagesordnung, so wie die jährlichen Pilzverwechslungen. Meist zwar glücklicherweise nicht letal, kann es aber dennoch zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Wie könnte man die manchmal gar tödlich endenden Vergiftungen also vermeiden?

Die Antwort scheint simpel und doch kommt es zu diesen Verwechslungen beim Verzehr der blättrigen Leckereien. Man sollte glauben, die einzeln aus dem Waldboden treibenden, ovalen Blätter des Bärlauchs mit dünnem Blattstiel und matter Blattunterseite sind klar zu identifizieren. Die nahezu kugelige Mehrfachblüte auf eigenem bis zu 30 Zentimeter hohem Stiel mit Ihren weißen sternförmigen Einzelblüten scheint ebenso eindeutig. Dieser Schein trügt aber, gibt es doch markante Ähnlichkeiten zu zeitgleich auftretenden anderen Pflänzchen. Maiglöckchen und Herbstzeitlose mischen sich in manchen Gebieten unter die Menge von Bärlauchblättern.

Beim Sammeln der Blätter für diverse Gerichte ist also Vorsicht geboten! Verschiedene Gifte, die in den Blättern enthalten sind, könne Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall hervorrufen. Stärkere Vergiftungen durch die Giftstoffe wie Glykoside, Colchicin und Tulpin können in Ausnahmenfällen auch zu Schockzuständen oder Atemstillstand führen. Für den Grad der Auswirkungen ist auch die Menge der zu sich genommenen Blätter maßgeblich.

Knoblauch macht den Unterschied

Das Wildgemüse Bärlauch (Allium ursinum) – auch als wilder Knoblauch bezeichnet – zeigt uns schon mit seinem Duft den richtigen Weg an: Ein typisches Unterscheidungsmerkmal zum Maiglöckchen (Convallaria majalis) ist der starke Geruch nach Knoblauch. Riecht das Blatt also stark nach Knoblauch, handelt es sich eindeutig um echten, essbaren Bärlauch.

Die auch oft als ebenfalls giftiger Doppelgänger genannte Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) riecht ebenso nicht nach Knoblauch und weist zudem eine andere – herbstliche – Blütezeit auf, von September bis Oktober. Auch verwilderte Formen der Gartentulpe (Tulipa) können unter Umständen verwechselt werden. Jetzt sollte man meinen, wenn der Bärlauch ohnedies nach Knoblauch riecht, kann doch beim Pflücken nichts mehr passieren.

Und genau da liegt die Krux an der Sache! Hat man zuvor echten Bärlauch gepflückt, riechen die Hände so stark nach Knoblauch, dass die geruchlosen Maiglöckchen- und Herbstzeitlosen-Blätter übertüncht werden. Man wiegt sich sozusagen in trügerischer Gewissheit, lediglich Bärlauch gesammelt zu haben. Der sanftere Knoblauch-Geschmack im Vergleich zu echtem Knoblauch und die fehlenden „Knoblauch-Fahne“ nach dem Genuss der Bärlauch-Gerichte sprechen jedenfalls für das grüne Bodengewächs des Waldes.

Bärlauch ist aber natürlich eine saisonale Spezialität. Verwenden Sie lediglich junge und frische Blätter, wenn möglich nicht gleich vom Straßenrand, wie man das vielfach beobachten kann. Bitte nicht einfach alles abreißen, was grün aussieht, sondern genau beobachten und vorsichtig die Blätter entfernen, auf jeden Fall aber ohne Knolle entnehmen! So bleibt der Bestand auch die kommenden Jahre gesichert.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen beim Kochen der Bärlauch-Spezialitäten. Am sichersten und gemütlichsten ist aber ohnedies der Genuss von Bärlauchgerichten in unseren Gastronomiebetrieben! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.youtube.com/watch?v=QiUmul-iQJM

https://www.naturland-noe.at/baerlauch