„Die heimischen Rinderbauern sorgen nicht nur für ausgezeichnete Qualität beim Fleisch, sie erhalten auch unsere vielfältige Kulturlandschaft“, betont LH-Stv. Stephan Pernkopf. Zu wissen, woher unsere Lebensmittel – vor allem das Fleisch – kommen, wird immer wichtiger, das hat auch die Corona-Pandemie bestätigt. Bei genauem Hinschauen stellt man fest, dass zum Beispiel Rindfleisch trotz hohem Eigenversorgungsgrad (141 Prozent) leider häufig noch immer aus dem Ausland kommt.

Dabei eignet sich Österreich für die Rinderhaltung perfekt. Steile Wiesen machen nämlich rund 50 Prozent der heimischen Landwirtschaftsfläche aus. Auf den Steilhängen ist Gemüseanbau undenkbar, für Weiden sind sie aber ideal. Grasende Tiere prägen das Landschaftsbild Österreichs, alleine in Niederösterreich findet man über 120 Almen mit zumeist freilaufenden Tieren.

Herkunft entscheidet über Tierwohl und -gesundheit: In Österreich gelten besonders strenge Regeln. So ist z. B. niedergeschrieben, dass nur gesunde Tiere zu Fleisch verarbeitet werden dürfen. Durch diese Vorschrift wird sichergestellt, dass Tafelspitz und Rindsbraten auf unserem Teller frei von Antibiotika sind.

Rot-weiß-rotes Rindfleisch

Und wie erkennt man nun österreichisches Fleisch? Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel garantiert heimische Qualitätsstandards, von der Geburt des Tieres bis zum abgepackten Grillfleisch. Eine Alternative dazu ist der Einkauf direkt am Bauernhof oder beim Fleischer seines Vertrauens. Im Restaurant fragt man am besten nach der Herkunft. Top-Wirte werden beim Nennen des Fleischursprungs nicht lange zögern.

Frische und Genusstauglichkeit sind beim Rindfleisch besonders wichtig. Hochqualita tives Rindfleisch ist an der dunkelroten Fleischfarbe und leichten bis etwas stärkeren Marmorierung (dünne Fetteinlagerung im Muskelfleisch) zu erkennen.

Sichtbare Qualitätsmerkmale

Das Rindfleisch sollte einen neutralen bis milden Geruch und ein gutes Safthaltevermögen aufweisen, wodurch kaum Flüssigkeit in der Verpackung sein sollte.

„So schmeckt Niederösterreich“-

Kochtipp: Wie viel Fleisch für ein Gericht benötigt wird, ist oft schwer abzuschätzen. In der Regel gilt, 150 bis 250 g Fleisch pro Person. Wird das Fleisch am Knochen gekauft, ist zirka ein Drittel an Gewicht dazuzurechnen.

Rindfleischküche: Tipps und Tricks

Mit oder ohne Knochen, kurzfasrig oder grob? Für maximalen Genuss muss bei Fleisch so einiges beachtet werden. Die beste Beratung erhält man beim örtlichen Fleischer oder Bauern, sie stehen zu allen Fragen Rede und Antwort.

Grundsätzlich aber gilt: Zum Grillen und Kurzbraten eignet sich kurzfasriges, leicht marmoriertes Rindfleisch. Gröberes, preiswerteres Fleisch darf es zum Kochen und Dünsten sein. Für leichten Biss die Fleischstücke immer quer zur Faser schneiden, egal ob roh oder gegart.

„So schmeckt Niederösterreich“-

Rezept: https://www.soschmecktnoe.at/rezept-beiried-mit-eierschwammerlsauce-und-serviettenknoedel

Mehr Rindfleischrezepte und Kochtipps findet ihr unter www.soschmecktnoe.at