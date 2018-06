Bei der NÖ Landesweinprämierung konnten sich die Traisentaler Winzer unter mehr als 5.000 eingereichten Weinen erfolgreich präsentieren. Bei der traditionellen Weingala anlässlich der Landesweinprämierung erreichten acht Winzer mit ihrem Weinen das Finale.

Gleich sieben Winzer haben es mit ihren Weinen in den „Salon österreichischer Wein“ geschafft, sie gehören damit zu den besten Weingütern Österreichs . Das für die Traisentaler Weinbauern gute Weinjahr 2017 spiegelt sich somit in einer exzellenten Qualität und einer kräftigen Präsenz mitten unter der österreichischen Spitze wider.

Walter Pernikl, Obmann des Vereines „Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau“, sieht mit der Prämierung von gleich fünf Grünen Veltlinern und einem Riesling, die beiden Sorten sind auch Traisentals DAC-Weine, im „Salon österreichischer Wein“ eine Bestätigung der Leitsorten im Traisental. „Ergänzend dazu ist aber auch immer wieder eine Vielfalt anderer Weine unter den Siegerweinen zu finden, heuer sind das ein Gelber Mukateller und ein Sekt Blanc de Blanc Vintage.“

Pernikl weiter: „Es sind die Leistungen jedes einzelnen Betriebes, die dann in Summe unser Weinbaugebiet Traisental immer mehr in den Mittelpunkt rücken und touristisch wachsen lassen. Dabei ist auch besonders den ausgezeichneten Top-Heurigen, Weinhof Gill und Weingut Schöller, herzlichst zu gratulieren“ (die NÖN berichtete). In der Tourismusregion Mostviertel nehme das Traisental als einziges Weinanbaugebiet damit eine ganz besondere Rolle ein.