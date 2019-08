In zauberhafter Lage am Kamp-Ufer, in der Zöbinger Heiligensteinstraße, heißt das traditionelle und seit mehreren Generationen familiär geführte Gasthaus Gutmann seine Besucher willkommen.

Familie Gutmann serviert in gemütlicher Atmosphäre traditionelle und erfrischend neue Küche. Nach regionalen und frischen Spezialitäten, wie Gansl, Hirschkalbsbraten oder Lammrücken mit Knoblauchnudeln und hausgemachter Peperonata, lockt so manches aus der Süßspeisenküche.

Klaus Gutmann, der Patissier aus Leidenschaft ist, und seine Frau Alice Gutmann zaubern Ihnen hier kreative Desserts und eine Auswahl an selbst gemachten

Eiscremen und Sorbets. Mit viel Liebe wird auch das Einkochen verschiedensten Obstes, das Ilse Gutmann begonnen hat, weitergeführt.

http://www.gasthaus-gutmann.com