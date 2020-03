Waldviertler Mohnbuchteln, Apfelröster & Sauerrahmeis.

Zutaten für ca. 30 Minibuchteln:

Für den Teig:

500 g Mehl

75 g Zucker

1 Würfel frische Germ

300 g ganze Eier

300 g Butter temperiert

10 g Salz

75 g Butter flüssig

Für die Mohnfüllung:

125 g Mohn, gemahlen

70 g Semmelbrösel

100 ml Milch

Zesten von 1 Zitrone

1 Schuss Rum

1 Prise Zimt

etwas Honig

30 g Zucker

50 g Schokolade, weiß

1 Eidotter

Für den Röster:

3 Äpfel

25 g Butter

2 EL Honig

Für das Eis:

180 g Zucker

50 ml Wasser

Zesten von 2 Limetten

500 g Sauerrahm

Zubereitung: Für das Eis Wasser und Zucker zu einem Sirup aufkochen, die Zesten beifügen. Erkalten lassen und durch ein Haarsieb abseihen. Den Sauerrahm beigeben, gut mixen und in eine Pacojetform geben. Gefrieren und vor Gebrauch aufmixen. Für den Röster Äpfel schälen, in feine Scheiben schneiden und in Butter bissfest braten. Den Honig beigeben und fertig braten.

Für die Fülle den Mohn und die Brösel vermischen. Milch mit Zucker, etwas Honig, Rum, Zitronenschale und Zimt aufkochen lassen, vom Herd nehmen und die Brösel einrühren. Schokolade schmelzen und gemeinsam mit dem Eidotter einrühren. Einige Zeit kühl stellen.

Für die Buchteln Salz, Zucker und Mehl in eine Rührschüssel geben. Auf kleinster Stufe mixen und nach und nach die Eier beigeben. Die Germ zerbröseln und beigeben. Sobald ein homogener Teig entsteht, die Butter nach und nach beigeben, bis der Teig glatt wird. Die Masse in eine bemehlte Schüssel geben und gehen lassen, bis das Volumen verdoppelt ist. Auf einer bemehlten Fläche ausrollen und Kreise (sieben Zentimeter) ausstechen. Auf jedes Stück einen Löffel Mohnfülle geben, schließen und eng nebeneinander in eine Backform setzen. Noch einmal gehen lassen und mit der flüssigen Butter gut bestreichen. Im Ofen bei 170 Grad Celsius ca. 20 Minuten backen und mit Apfelröster und Sauerrahmeis servieren.

www.moerwald.at