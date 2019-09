Mörwald Holding GmbH Toni Mörwald kocht seit mittlerweile 30 Jahren in seinem Stammhaus in Feuersbrunn.

„Traube ist Wurzel“ – es gibt Orte, an denen man sich einfach wohl fühlt: Das Stammhaus „Zur Traube“ in der Kleinen Zeile in Feuersbrunn am Wagram ist so ein Platz. Trotz Umbauten hat es den Charme des einstigen Dorfwirtshauses behalten.

Hier werden die alten Werte hochgehalten und die Klassiker der österreichischen Küche angeboten – wie man sie kennt und liebt, aber in zeitgemäßer Zubereitung. Dazu gibt es alles, was zu einem urigen Landgasthaus gehört: die gemütliche Gaststube, das Kräuterzimmer, Gourmetstüberl oder Wintergarten.

http://www.moerwald.at