DAC-Weine des Burgenlandes: 75 Weingüter im Kursalon Wien

Werbung

Was das Burgenland kann, das wissen Weinkenner schon längst – und in einer wahrlich beeindruckenden Vielfalt wird am 3. Mai im Kursalon Wien wieder der Beweis angetreten. 75 burgenländische Weingüter bitten zur Verkostung von über 400 Weinen aus sechs Regionen: Neusiedlersee DAC, Leithaberg DAC, Mittelburgenland DAC, Rosalia DAC, Eisenberg DAC und Ruster Ausbruch DAC.

Neben den DAC-Weinen präsentieren die Winzerinnen und Winzer auch weitere Weine aus ihrem Sortiment – und sie haben auch gereifte Schätze aus ihren Kellern mit dabei. Die Burgenland-Präsentationen in Wien erfreuen sich nicht nur beim Fachpublikum großer Beliebtheit, sondern ziehen immer auch jede Menge Weinliebhaber an, die sich bei pannonischer Geselligkeit durch die Regionen kosten können. Unter diesem Motto lädt Wein Burgenland in den kommenden Monaten zu einigen weiteren Events.

Info: DAC-Weine des Burgenlandes am 3. Mai

(14.30 bis 16 Uhr: Fachpublikum / 16 bis 20.30 Uhr: allgemeiner Einlass)

Kursalon Wien, Johannesgasse 33

www.weinburgenland.at