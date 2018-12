Zum insgesamt 22. Mal wurden heuer die besten österreichischen Events und die dahinterstehenden Agenturen mit dem Austrian Event Award auszeichnet. Die Eventagentur Vision05 konnte, nach einem Event Award 2017, auch 2018 wieder abräumen und holt mit dem Vienna Rumfestival Silber.

Nicolas Hold und Luzia Jorda | Eventwerkstatt Ik&Partner KG, Helmut Tremmel

Projektleiter und Geschäftsführer Nicolas Hold: „Es ist uns eine große Ehre diesen Preis entgegenzunehmen. Wir haben sehr viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt und die Tatsache, dass wir die letzten beiden Jahre an beiden Veranstaltungstagen restlos ausverkauft waren, zeigt uns, dass auch die Besucherinnen und Besucher das Konzept toll annehmen. Wir arbeiten schon jetzt am Vienna Rumfestival 2019, welches am 20. und 21. September abermals in der Ottakringer Brauerei stattfinden wird.“

Über das Vienna Rumfestival

Das Vienna Rumfestival ist Fachmesse und Lifestyle Event in einem und findet seit 2016 in der Ottakringer Brauerei statt. Wien wird dabei zum internationalen Hotspot für alles rund um das Thema Rum.

Vienna Rumfestival | Rainer Mirau

Über 30 ProduzentInnen und AusstellerInnen präsentieren 60 Marken und mehr als 300 Sorten Rum einer interessierten Zielgruppe aus Industrie, Handel, Gastronomie sowie RumlieberhaberInnen. Namhafte Experten aus aller Welt bieten Masterclasses, Tastings und Workshops an. Die mehr als 2000 BesucherInnen sind jedes Jahr begeistert vom vielfältigen Angebot, dem ansprechenden Ambiente, der kubanischen Live-Musik, der Zigarrenlounge und dem internationalen Foodcorner.

Über Vision05

Luzia Jorda und Nicolas Hold | Ness Rubey Fotografie

Vision05 versteht sich als Eventagentur mit einem multiprofessionellen Team, das zahlreiche Eigenevents wie das Vienna Rumfestival, Ginmarkt Wien, Beachvolleyball Baden, das art.experience Kulturfestival oder den Badener Stadtlauf und VeloRun veranstaltet. Darüber hinaus konzipiert, organisiert und verwirklicht Vision05 diverse B2B- und B2C-Events in Auftrag namhafter Kunden aus unterschiedlichen Branchen.