Vorfreude auf den burgenländischen Jahrhundertwein

„Schon die Probe hat gesessen, das wird nicht nur aufgrund der Jahreszahl ein Jahrhundertwein!“, zeigte sich Weintourismus-Obmann Herbert Oschep hocherfreut: Nach der finalen Cuvéetierung biegt die Fertigstellung des burgenländischen Jubiläumstropfens nun auf die Zielgerade. Die Cuvée aus 25 Prozent Zweigelt und 75 Prozent Blaufränkisch soll die Vielfalt und Komplexität des Landes einfangen, stammt sie doch aus den besten Rieden vier heimischer DAC-Gebiete.

Um diese in eine Flasche – oder besser gesagt: in 6.600 Flaschen – zu bringen, versammelte Oschep mit tatkräftiger Unterstützung von Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld und Weintourismus-Geschäftsführer Christian Zechmeister vier Top-Winzer des Landes: Erich Scheiblhofer (Neusiedlersee), Georg Prieler (Leithaberg), Albert Gesellmann (Mittelburgenland) und Thomas Kopfensteiner (Eisenberg) haben sich schon bei der ersten Idee sofort bereit erklärt, an dieser ganz besonderen Kooperation mitzuwirken.

„Dieser Zusammenhalt spiegelt ebenfalls das Land und den heimischen Weinbau wider“, sind Oschep, Zechmeister und Liegenfeld überzeugt, „dass man in Freundschaft in dieser Form einen gemeinsamen Wein kreieren kann!“ Bei einer Pressekonferenz in der Selektion-Vinothek in Eisenstadt war die Begeisterung auch bei den drei Winzern Prieler, Gesellmann und Kopfensteiner sowie bei Maria Scheiblhofer (sie sprang für Sohn Erich ein, da dieser das Bett hüten muss) spürbar: Tradition verbunden mit Leidenschaft und eine allseitige Liebe für die Lagen – das nannten die Wein-Experten als Geheimnis des Erfolges.

Jetzt anmelden für die limitierte Cuvée

Wie geht’s nun weiter? Der Jahrhundertwein wird in 6.000 Flaschen à 0,75 Liter und 600 Flaschen à 1,5 Liter abgefüllt und in Holzkartons auf den Markt kommen. Um auch ein besonderes Etikett zu finden, läuft derzeit eine Ausschreibung, bei der Künstlerinnen und Künstler mit Burgenland-Bezug ihre Entwürfe einreichen können.

Und das Wichtigste – wie kommt man zu dem edlen Tropfen? Weinliebhaber können sich die Rechte an dieser limitierten Cuvée ab sofort sichern. Der Preis: 123 Euro (angelehnt an die Daten 100 Jahre Burgenland und 1923, das Jahr, in dem das Land seine finale Größe bekam). Dazu gibt’s für jede Subskription ein Zertifikat mit der Unterschrift der vier Winzer.

Anmeldungen online im Shop auf weintourismusburgenland.at