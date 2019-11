Ingwer wird als wärmend empfunden. Viele trinken bei ersten Anzeichen einer Erkältung einen Ingwertee. Dazu ein circa daumengroßes Stück Ingwer schälen, in Scheiben schneiden und mit heißem Wasser übergießen. Zehn bis 15 Minuten ziehen lassen, verrät gesundheit.gv.at. Tipp: Ingwer sollte man vorsichtig schälen, da die Sekretzellen, die das ätherische Öl enthalten, dicht unter der Korkschicht liegen.

Vanille. Süßlich und würzig ist sie: die echte Vanille – dank des im ätherischen Öl enthaltenen Vanillins – und damit auch leicht vom künstlich hergestellten Vanillin zu unterscheiden. Wie viel Vanillin in der Vanille steckt, hängt davon ab, woher sie kommt.

Muskat. Als warm, angenehm und holzig bis süßlich empfunden wird Muskat. Verwendet wird dabei meist unter einem Gramm. Übertreiben sollte man es damit übrigens auch besser nicht. Denn: „In hohen Mengen konsumiert (ca. ab fünf Gramm), können Muskatnuss und -blüte (Macis) Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Diese Menge entspricht zum Beispiel einer kleinen, handelsüblichen Muskatnuss.“

Zimt. Nicht nur zu Weihnachten und auch nicht nur in süßen Speisen beliebt ist Zimt. Das enthaltene Cumarin übrigens kann in sehr hohen Mengen bei empfindlichen Menschen zu Kopfschmerz, Übelkeit und Atembeschwerden führen und sich auf die Leber schlagen. Das jedoch gilt nicht für den normalen Verzehr. Beim Naschen der Weihnachtsbäckerei und Genießen von asiatischen Gerichten lässt sich der Grenzwert kaum überschreiten. Zur Info: Ceylon-Zimt enthält nur geringe Mengen an Cumarin, Cassia-Zimt weist höhere Gehalte an Cumarin auf, verrät die AGES.

Orangen, Mandarinen & Co. Häufig in der Zeit vor Weihnachten anzutreffen sind auch Orangen, Clementinen, Limetten und Grapefruits. Oft mit Bezeichnungen, wie „Schale nicht zum Verzehr geeignet“, „konserviert mit … – gewachst“, mit ortho-Phenylphenol, Thiabendazol oder Imazalil. Dann wurden die Früchte behandelt, damit sich keine Pilze bilden können und sie dadurch zu früh verderben. Die Schale essen sollte man in diesen Fällen nicht. Und: Bevor man das Innere in Angriff nimmt, sollten die Hände – mit denen man die Schalen angegriffen hat – gewaschen werden.

Unbehandelte Zitronenschalen hingegen kann man zum Kochen verwenden. Sie können allerdings andere Rückstände aus deren Kultivierung enthalten. „Wer ganz auf synthetische Pflanzenschutzmittel-Rückstände verzichten möchte, sollte Produkte aus biologischem Anbau bevorzugen“, erläutert die AGES. Denn dann ist eine Nacherntebehandlung mit Oberflächenkonservierungsmitteln nicht erlaubt.