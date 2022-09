Ausblick zum Lese-Start: 2022 wird ein großer Jahrgang

Werbung

„Perfekte Voraussetzungen, keine Probleme mit Hagel und Frost, die Trockenheit gut im Griff“ – der Ausblick zu Beginn der „heißen Phase“ in den heimischen Weingärten verspricht schon einiges. Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld erwartet – wie seine Kolleginnen und Kollegen – einen besonderen Jahrgang. Gemeinsam mit Wein-Burgenland-Geschäftsführer Georg Schweitzer, Weintourismus-Obmann Herbert Oschep, Weintourismus-Geschäftsführer Christian Zechmeister und Winzer Michael Allacher gab der Präsident im Martinsschlössl in Donnerskirchen nun eine Vorschau auf Ernte und Aktivitäten.

Hitze und Trockenheit waren diesen Sommer in den Weingärten naturgemäß dennoch ein Thema: Während das Mittel- und das Südburgenland mehr Regen abbekamen, musste man sich im Norden und rund um den See mit Bewässerung helfen – das aber mit der sparsamen Tropfbewässerung, wurde festgehalten.

"Wir brennen für den Wein"

Viele Winzerinnen und Winzer sind nun schon im Lese-Einsatz, in den meisten Regionen startet die Haupt-Lese aber Ende September. Michael Allacher erwartet im Gebiet Neusiedler See gute Qualität und besondere Rotweine. Diese kündigte Georg Schweitzer vor allem auch für das Blaufränkischland an, in den Regionen Leithagebirge und Rosalia sei die Entwicklung von den jeweiligen Rieden abhängig, aber großteils ebenfalls sehr erfreulich; ebenso im Landessüden, wo zum Beispiel auch die Region Eisenberg ausreichend Regen bekam.

Am Markt sei der burgenländische Wein erfolgreich positioniert. Und hier wird nun noch ordentlich nachgelegt, wie Herbert Oschep und Christian Zechmeister aus Sicht des Vereins Weintourismus berichteten. „Wir brennen für den Wein“ – unter diesem internen Motto wird derzeit an zahlreichen Neuerungen gearbeitet: von den „Houses of Wines“ über spezielle Urlaubs-Packages für Weintouristen bis hin zu Weintaxis und -bussen. Eben erst ist mit Schauspieler Nicholas Ofczarek als Testimonial ein weiterer Aufsehen erregender Coup gelungen.

„Im Burgenland halten die Player zusammen und der Wein ist hier auch Chefsache“, verweist Oschep auf den politischen Rückhalt von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Von der Bündelung der Kompetenzen von Wein und Tourismus sei noch viel zu erwarten. Neugierige Anrufe aus den Nachbarbundesländern sind da keine Seltenheit, wie Liegenfeld zu Ende der Pressekonferenz erzählte: „Wenn mich die Kollegen fragen, was wir denn da noch alles so vorhaben, dann sage ich: Wir haben noch sehr viel vor!“