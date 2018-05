Zahlreiche Weinfeste laden in der Thermenregion Wienerwald zum Kosten und Verweilen ein. Einer der Höhepunkte ist das Weinfestival in Baden mit seinen beiden Veranstaltungen am 30. Mai und am 2. Juni.

Bei der Big Bottle Party am 30. Mai im Casino Baden stehen die Winzer und ihre 21 Weine im XL-Format ab 19.30 Uhr im Vordergrund, während entspannte Housebeats im Hintergrund zu hören sind. Regionale Vielfalt steht am 2. Juni von 15 bis 20 Uhr bei „Wein im Park“ auf dem Programm. Auf der neu gestalteten Summerlounge Terrasse des Casino Badens sind über 250 Weine von 46 Winzer aus 17 Gemeinden aus den Bezirken Mödling und Baden zu verkosten.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Prämierung der Sortensieger 2018: Die 21 besten Vertreter der ausgewählten Sorten der Thermenregion werden erstmals in diesem Rahmen prämiert. Kulinarische Stärkung erfolgt durch die regionalen Partnerbetriebe von „So schmeckt Niederösterreich“.

"Gemeinsame Identität schaffen"

„Die Thermenregion Wienerwald ist eine der geschichtsträchtigsten Weinanbaugebiete Europas mit Zukunftspotenzial. Darum sehe ich aus touristischer Sicht die Zusammenarbeit der Wienerwald Tourismus GmbH. mit den Weinbauern und Gemeinden der Region als wichtig an, wir wollen eine gemeinsame Identität schaffen“, so Aufsichtsratsmitglied VP-LAbg. Christoph Kainz.

Konkret nehmen heuer zwei neue Partner das Weinfestival gemeinsam mit dem Weinforum Thermenregion in die Hand: Das Casino Baden, das schon bisher in die Organisation eingebunden war und Oliver Pusswald, der mit seiner Firma Magoo Entertainment mit zahlreichen Events wie Baden in Weiß erfolgreich ist. Infos: www.weinfestival.at