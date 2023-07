Hier wird Quartett gespielt

An diesem Freitag Abend veranstalteten die Besitzer der Weingüter Bayer, Liegenfeld und Sommer eines ihrer drei Mal im Jahr stattfindenden Weinpicknicke. 2016 begann dieses gemütliche Beisammensitzen bei Speis und Trank inmitten der Weingärten in kleinem Rahmen. Mittlerweile gehört das Weinpicknick zu einem Fixtermin für Wein- und Romantikliebhaber. In Picknickkörben kann man sich selbst kalte Speisen, wie Speck, Würstel, Gemüse, Käse und Aufstriche zusammenstellen, eine Flasche der feinen Weine eines der drei Weingütern kaufen und an einem der Tische oder in einem der begehrten Liegestühle das Ergatterte verspeisen. Burgenland von seiner schönsten Seite!

Die nächsten beiden Picknicke finden am 4. und am 18. August statt. Unter www.weinquartett.at kann man sich dafür anmelden.