Anlässlich der "Earth Hour" am 28. März schalten Wahrzeichen rund um den Globus für eine Stunde ihre Lichter aus, um ein Signal für den Klimaschutz zu setzen: In Berlin wird die Beleuchtung des Brandenburger Tors für eine Stunde ausgeschalten, in Paris verdunkelt sich der Eiffelturm, in Österreich haben unter anderem das Schloss Schönbrunn und das Museumsquartier Wien eine Beteiligung an der "Earth Hour" angekündigt.

Bleibt zuhause: Earth Hour in den eigenen vier Wänden unterstützen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie steht die weltweite „Licht-Aus“-Aktion heuer unter besonderen Vorzeichen. Daher gibt es auch konkrete "Earth Hour"-Vorschläge für die eigenen vier Wände - zum Beispiel indem Unterstützer in ihrer Wohnung um 20:30 Uhr das Licht für eine Stunde ausschalten und Fotos oder kurze Videos unter den Hashtags #EarthHour und #togetherpossible posten. Weitere Informationen drehen sich um das Thema Energiesparen im Haushalt, Bastelanleitungen für Kinder oder klimaschonende Rezepte. Eine "Earth Hour"-Playlist liefert den passenden Soundtrack.