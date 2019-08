Das voll verbotene Abc von Duden (Rezension) .

Neulich habe ich mein Repertoire an Schimpfwörtern erheblich gesteigert. Es war nämlich so, dass ich einen Post auf Facebook erstellen wollte und diesen natürlich auch teilen. Blöderweise dachte mein liebes Notebook, dass es an einem Mittwoch Morgen bereits Anspruch auf Wochenende hätte.