Vor fast einem knappen Jahr, nahm ich an einem Charitylauf teil und walkte einen Großteil der 8 Kilometer mit einer älteren Dame, die während des Laufs ihren Lippenstift auspackte und ihre Lippen damit nachzog.

Von ihr habe ich diese Lebensweisheit vermittelt bekommen, nämlich “ohne Lippenstift ist man nicht angezogen”: Ich mag Lippenstifte auch sehr gerne, trage diese sogar häufiger als anderes Make-up. Eine Vielfalt an Farben finde ich immer im Frauenzimmer, einem kleinen aber feinen Geschäft in Mattersburg.

Warum gehst du nicht zu Frauenzimmer?

Eines Tages war es wieder soweit, ich wollte mir einen neuen Lippenstift zulegen. Bis dato hatte ich hauptsächlich Bobbi Brown Lippenstifte benutzt, diese gibt es aber nicht in meiner Heimatstadt. Als ich einer Freundin von meinem Vorhaben berichtete, meinte sie, warum ich denn nicht einfach zu Petra von dem kleinen Kosmetikgeschäft "Frauenzimmer" ginge. Sie hätte eine tolle Palette an Lippenstiften. Gesagt getan.

Eine Riesen Palette

Im Frauenzimmer bekommt man seit Mai 2016 Kosmetikprodukte der Firma Golden Rose. Ich kannte diese vorher noch nicht und habe deshalb Petra Sieber, der Frauenzimmer Inhaberin, einige Fragen gestellt. Sie erklärte mir:

"Das Besondere an der Marke für mich ist, dass sie tierversuchs- und parabenfrei ist. Die Produkte enthalten sehr viele Pflegestoffe wie zum Beispiel Jojoba Öl, Argan Öl, Oliven Öl. Teilweise enthalten die Produkte auch Lichtschutzfaktor wie beispielsweise beim Makeup."

Aber nicht nur die Lippenstifte begeistern mich persönlich, sondern auch das gesamte Make-up Sortiment. Petra hat mich dazu einmal sehr gut beraten und mir gezeigt, wie ich mich schnell und ohne viel Aufwand schminken kann, ohne “angemalt” auszusehen. Sie empfahl mir dazu einen Make-up Primer, den ich vor dem Makeup auftragen sollte. Abschließend mit Puder abmattieren und mit Terracottapulver Akzente setzen. Mit dieser Routine bin ich in 5 Minuten tiptop hergerichtet. Und das Allerbeste ist, dass ich die Produkte vertrage.

Ich hatte schon immer eine sensible Haut. Wenn ich neue Produkte wie Make-up zum Beispiel verwendete habe, hat sich das häufig mit schlechter Haut in den Tagen danach gerächt. Nicht so bei den Produkten von Golden Rose.

Kosmetik und darüber hinaus

Aber nicht nur Kosmetik kann man im Frauenzimmer kaufen, sondern auch Schuhe. Und diese sind besonders exklusiv. Petra fährt fast vierzehntägig nach Bologna und sucht die Modelle persönlich aus. Das Besondere ist, dass es von jedem Paar Schuhe immer nur 6 Stück gibt, also von große 36 bis Größe 41 jeweils nur ein Paar.

Kauft man also im Frauenzimmer ein Paar Schuhe, dann hat man für seine Größe ein Einzelstück. Mittlerweile hat sie das Sortiment auch auf Taschen erweitert, die sie ebenfalls in Bologna einkauft.

Never change a winning Team. So heißt es doch, wenn etwas super funktioniert, oder. Daher werde ich weiterhin mein Make-up bei Petra in ihrem Frauenzimmer einkaufen. Ich mag die supernette Beratung und die angenehme Atmosphäre – einfach zum Wohlfühlen. Und ein kleiner Tipp für alle Herren der Schöpfung die ihre Frauen begleiten, es gibt auch einen sehr chilligen Wartesessel (ein bisschen Spaß muss sein).