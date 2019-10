Der größte Schmerz war die Angst, die in mir hochkroch, wenn ich glaubte, am schwächsten zu sein. Es scheint, als gäbe es Momente, in denen sich alles auf den Kopf stellt und sich gegen einen wendet. Etwas zerbricht in dir und es gibt etwas in deinem Inneren, was in Machtlosigkeit schreit. Es ist schwer, sich zu widersetzen, wenn die Welt einem den Rücken kehrt oder wenn du glaubst, dass es noch schlimmer kommen kann.

Gib nicht auf, auch wenn die Dunkelheit dich beißt

Fang an, eine Kraft in dir zu entwickeln, mit der du es schaffst, Dinge zu akzeptieren und die dich für Veränderungen bereit machen. Dein Wohlbefinden steckt in dir und hängt nur von deiner Eigenliebe ab. Du weißt, dass es keinen Sinn macht, dich weiter unter Druck zu setzen und dass das Leben es wert ist, mit seinen guten, aber auch mit seinen schlechten Seiten. Und am Ende wirst du dafür belohnt. Die Überwindung war der Schlüssel zum Erfolg, dass die Macht der Schwäche dich nicht eingenommen hat. Und wenn dein Willen dies ausgehalten hat, dass du dann auch mit allem fertig wirst, was dir bevorsteht.

Claudia Kimberger

Sei es oft noch so schwer voranzukommen, so wirst du es weiter versuchen und einen Weg erkennen. Du wirst nicht aufgeben, wirst bis zum letzten Atemzug kämpfen, solange, wie es nötig ist. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich doch noch über Wasser zu halten, auch wenn es verrückt erscheint oder wir es uns nicht vorstellen können. Widrige Umstände haben oft die witzige Eigenschaft, uns zu überraschen, da sie uns die Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachten lassen.

