Aluminiumsalze kommen in Deodorants häufig zum Einsatz, weil sie das Schwitzen verringern. Sie haben aber einen großen Nachteil: sie werden mit Brustkrebserkrankungen in Verbindung gebracht. Die wöchentlich tolerierbare Aufnahmemenge von 1 mg Aluminium je Kilo Körpergewicht wird bei einmaliger täglicher Verwendung schnell überschritten.

„Ein Blick auf die Inhaltsstoffe genügt – steht Aluminium in der Zutatenliste auf der Verpackung, sollte das Deo besser im Verkaufsregal bleiben. Gesunde Alternativen sind selbstgemachte Deos und zertifizierte Natur- und Biokosmetik“, empfiehlt Mag.a Sandra Papes MSc, Naturkosmetikexpertin von "Die Umweltberatung". Neben Aluminium können auch künstliche Duftstoffe in Deos problematisch sein, manche reichern sich im Körperfett an oder wirken allergieauslösend.