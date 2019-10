„Ich will dich lieben, achten und ehren an allen Tagen meines Lebens. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue.“ Was so mancher Niederösterreicher fast nur aus romantischen Hollywoodfilmen kennt, wird 2020 für viele Realität. Sich „Ja“ zu sagen liegt im Trend. Im vergangenen Jahr sind laut Statistik Austria immerhin 8.558 niederösterreichische Paare den Bund der Ehe eingegangen. Damit wurden um 5,1 Prozent mehr Ehen geschlossen als 2017.

Doch damit der schönste Tag im Leben auch mit Sicherheit zum Schönsten wird, muss im Vorfeld viel organisiert werden. Dabei kann eine Wedding-Planerin die richtige Stütze sein.

Verena Wächter, Hochzeitsplanerin in Mödling, etwa hat schon einigen Paaren den Schritt in ein gemeinsames Leben erleichtert.

Isabella Lopez Verena Wächter begleitet Verlobte oft mehr als ein Jahr auf dem Weg zum schönsten Tag.

Wächter rät Verlobten vor allem, dass sie früh genug mit der Planung der Feier beginnen: „Wenn man jetzt anfängt (Anm.: für 2020) ist es schon sehr spät.“ Bei Floristen, Bäckern und Fotografen sind etwa nur noch wenige Termine verfügbar.

Zudem rät die Planerin, dass man den Zeitplan und das Budget im Blick hat. „Wie viel will man ausgeben? Wenn man nacheinander alles bucht und nicht schaut, hat man budgettechnisch keinen Überblick mehr. Bei der Auswahl der Dienstleister sollte man darauf achten, dass man Leute nimmt, die einem sympathisch sind. Die Fotografen stehen den ganzen Tag an deiner Seite. Wenn da die Basis passt, tut sich das Brautpaar bei den Fotos leichter.“

Hilfe von Freunden annehmen

Weiters ist zu empfehlen, sich genau anzusehen, welche Aufgaben anstehen und was alles erledigt werden muss, bis die Hochzeit gefeiert werden kann. Dabei sollten, soweit möglich, Familie und Freunde eingespannt werden. So bleibe das Brautpaar nicht auf der ganzen Arbeit sitzen, sagt Wächter.

Trend in Richtung Nachhaltigkeit

Bei den Verlobten merkt Wächter, dass sehr vielen der nachhaltige Gedanke auch bei der Hochzeitsfeier wichtig ist. Vor allem rustikale, natürliche Locations sind beliebt. "Es ist nicht mehr so bunt, dafür eher weiß. Weniger ist mehr", beschreibt es die Planerin. "Die Leute legen schon sehr viel Wert auf Dekoration und wie alles aussieht." Ideen bekommen die Paare hierbei vor allem von den Apps "Instagram" und "Pinterest". "Das Ästhetische ist wichtig, dafür ist alles nicht so pompös". Holztische, Sessel ohne Hussen und eher keine Tischtücher seien im Trend.

Caterer liefern auch vegan

Was die Hochzeitsplanerin auch vermehrt merkt, ist, dass sehr viel Verständnis bei Caterings herrscht, was besondere Wünsche betrifft. Von der glutenfreien Torte bis zum veganen Menü sei da alles möglich. "Da sind alle schon total darauf eingestellt. Ich hatte auch schon eine total vegane Hochzeit. Das war auch interessant", so Wächter. Sie findet, dass es sich in der Hochzeit auch widerspiegeln soll, wie die Verlobten sind: "Das Brautpaar soll die Hochzeit so machen, wie es will."