Modeexpertin Martina Reuter traf eine quirlige Alina Schaller im Purkersdorfer Salettl zum vorweihnachtlichen Modetalk. Die 21-jährige Purkersdorferin sprüht vor Lebensfreude: Soko Donau, Nominierung zum Nestroypreis, Vorstadtweiber und jetzt auch noch die Hauptrolle in einem Kinofilm. „Ja, es ist ein Wahnsinn, ich kann es selbst gar nicht glauben. Im Moment läuft es richtig gut“, so Alina.

Sie ist in Purkersdorf geboren und aufgewachsen, ihr Vater ist der Musiker Clemens Schaller, ihre Mama Birgit ist Journalistin, ihr Bruder Nico ein Top-Wassersportler. In dieser Familie ist einiges los. „Ja“, lacht Alina, „wir sind sehr umtriebig und machen echt viel. Aber das lieben wir, ich kenne das nicht anders. Ich bin so aufgewachsen. Schon als Kind war ich unterschiedlichen Theatergruppen. Das Verkleiden und Spielen liebe ich bis heute.“

„Bei uns geht es wild zu"

Alina lebt in eine Mädels WG in Wien Penzing, alle drei Freundinnen haben die gleiche Größe. „Bei uns geht es wild zu, Klamotten werden getauscht, gewechselt oder auch vertauscht. Bei mir ist es ganz einfach: Ich habe fast alles in Schwarz. Ich setze kleine Farbakzente mit bunten Schals oder so, aber das war’s auch schon“, grinst sie. „Ich habe einen Look, den ich liebe: Kreolen-Ohrringe, Lidstrich, Wimperntusche, lockiges Haar und meine schwarze Lederjacke“, erzählt Alina.

Zusammen mit ihrem Freund Anton, auch ein Schauspieler, verbringt sie gerne viel Zeit, nicht nur privat. „Wir stehen aktuell sogar zusammen auf der Bühne, das ist voll cool. Denn es ist alles sehr vertraut“, so Alina.

Das Naturtalent hat bis heute keine Schauspiel Schule besucht. „Ich bin sehr ehrgeizig, ich gehe sehr gerne zu Castings und zeige, was ich kann. Wichtig dabei: Ich verstelle mich kaum, ich bin ich. So bin ich auch zu den Vorstadtweibern gekommen. Das ist eine mega Erfahrung, leider sieht man mich erst in einem Jahr im Fernsehen“, lacht sie.

"Cooler Style, typgerecht, individuell"

Ihren Style hat sie sich bisschen von ihrer Mama und ihrer Oma abgeschaut. „Am besten kann ich mit meiner Oma shoppen, sie ist mein modisches Vorbild. Cooler Style, typgerecht, individuell. Aber auch meine Mama zieht sich super an. Von ihr nehme ich auch gerne Gewand mit in meine WG“, schmunzeln Alina.

Alina Schaller, den Namen muss man sich merken. Aktuell spielt sie in einer Ulrich Seidl Produktion die Hauptrolle, Kinostart voraussichtlich im Herbst 2019. „Eine steile Karriere, die das sympathische Mädel aus der Vorstadt, also Purkersdorf, gerade hinlegt“, so Martina Reuter.