Das „freecity w[n]lan“ deckt die Bereiche von der Vorstadtkirche bis zum Stadtpark, sowie von der „Hauptplatz Garage“ bis zum Bahnhof ab und ermöglicht so nahezu in der gesamten Innenstadt Internet-Surfen mit mobilen Geräten.

Start des „freecity w[n]lan“ in der Innenstadt | Stadt Wiener Neustadt/Weller

Für Bürgermeister Klaus Schneeberger ist das „freecity w[n]lan“ ein wichtiger Schritt in die Zukunft: „Gerade im Jahr der Niederösterreichischen Landesausstellung ‚Welt in Bewegung‘, die am 30. März in unserer Stadt beginnt, ist es wichtig, digital am neuesten Stand zu sein. Mit diesem Projekt unterstützen wir den Tourismus und die lokale Wirtschaft in diesem Jahr, aber auch darüber hinaus. Wir bieten in Hinblick auf die Fertigstellung des FH City Campus tausenden Schülerinnen und Schülern eine zeitgemäße, technische Ausstattung, wenn sie im Stadtzentrum unterwegs sind und werden so auch unserem Status als Schul- und Bildungsstadt voll gerecht.“

Zum „freecity w[n]lan“: