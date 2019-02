Vergleich.org hat ausgewertet, welche der Nominierten in den Kategorien “Bester Film”, “Beste Hauptdarstellerin”, “Bester Hauptdarsteller” und “Beste Regie” am häufigsten bei Google gesucht werden. And the Oscars go to…

vergleich.org

Bester Film: Black Panther! Der Marvel-Blockbuster wird monatlich 608.050 mal gegoogelt.

Der Marvel-Blockbuster wird monatlich 608.050 mal gegoogelt. Beste Hauptdarstellerin: Lady Gaga! Der Popstar gab in “A Star Is Born” sein Debüt auf der großen Leinwand und kommt auf 221.900 Suchanfragen pro Monat.

Der Popstar gab in “A Star Is Born” sein Debüt auf der großen Leinwand und kommt auf 221.900 Suchanfragen pro Monat. Bester Hauptdarsteller: Bradley Cooper! Auch der männliche Hauptdarsteller aus “A Star Is Born” wird mit 102.390 Suchanfragen pro Monat in dieser Kategorie am häufigsten gesucht.

Auch der männliche Hauptdarsteller aus “A Star Is Born” wird mit 102.390 Suchanfragen pro Monat in dieser Kategorie am häufigsten gesucht. Beste Regie: Spike Lee! 11.400 Google-Suchanfragen pro Monat erhält der “BlacKkKlansman”-Regisseur.

Welche Filme sind bei Internetnutzern populär?

Was die Anzahl der Nominierungen angeht, stehen die Oscar-Anwärter “The Favourite” und “Roma” ganz oben. Eine Analyse von Google-Suchanfragen zu den Nominierten zeigt: Bei Internetnutzern sind andere Filme populär.

vergleich.org

„Black Panther“ ist für Internetnutzer “Bester Film”

Der Sci-Fi-Action-Streifen „Black Panther“ war nicht nur an den Kinokassen ein Riesen-Hit, sondern kann auch mit dem meisten Google-Suchanfragen pro Monat unter den Nominierten der Kategorie “Bester Film” punkten (608.050 Suchanfragen pro Monat).

Auf Platz 2 landet der Queen-Film “Bohemian Rhapsody” (312.750 Suchanfragen pro Monat). Darauf folgen das Musiker-Drama “A Star Is Born” (194.700 Suchanfragen, Platz 3) und das Dick-Cheney-Biopic “Vice” (76.890 Suchanfragen, Platz 4).

Auf den hinteren Plätzen: Die Krimi-Dramödie “BlacKkKlansman” (61.040 Suchanfragen, Platz 5), das Historiendrama “The Favourite” (35.620 Suchanfragen, Platz 6), das Sozialdrama “Roma” (11.060 Suchanfragen, Platz 7) und “Green Book” (10.130 Suchanfragen, Platz 8).

Beste Hauptdarsteller aus “A Star Is Born”

Die Gunst der Internetnutzer gilt Lady Gaga: Der Popstar gab sein Filmdebüt mit “A Star Is Born” und wird monatlich 221.900 mal gegoogelt. Melissa McCarthy aus “Can You Ever Forgive Me” schafft es mit 35.480 Suchanfragen pro Monat auf Platz 2.

Mit je unter 10.000 Suchanfragen sind Glenn Close aus “The Wife” (9.260 Suchanfragen, Platz 3), Olivia Colman aus “The Favourite” (5.220 Suchanfragen, Platz 4) und Yalitza Aparicio aus “Roma” (520 Suchanfragen, Platz 5) weitaus weniger populär.

vergleich.org

Bester Hauptdarsteller: Christian Bale auf Platz 2

Auch bei den männlichen Hauptdarstellern liegt “A Star Is Born” vorne: Bradley Cooper schlägt seine Kollegen mit 102.390 Suchanfragen pro Monat. Der Zweitplatzierte Christian Bale (“Vice”) ist mit 59.360 Suchanfragen relativ weit abgeschlagen.

Auf den hinteren Plätzen folgen Rami Malek aus “Bohemian Rhapsody” (47.380 Suchanfragen, Platz 3) Viggo Mortensen aus “Green Book” (22.640 Suchanfragen, Platz 4) und Willem Dafoe aus “At Eternity´s Gate” (18.560 Suchanfragen, Platz 5).

“Beste Regie” geht an Spike Lee

Auch bei den Nominierten für die Kategorie “Beste Regie” gibt es einen klaren Sieger: mit 11.400 Suchanfragen pro Monat sichert sich Spike Lee (“BlacKkKlansman”) den ersten Platz. Darauf folgen Alfonso Cuarón (“Roma”, 2.590 Suchanfragen, Platz 2), Pawel Pawlikowski (“Cold War”, 1.360 Suchanfragen, Platz 3), Yorgos Lanthimos (The Favourite, 1.170 Suchanfragen, Platz 4) und Adam McKay (“Vice”, 910 Suchanfragen pro Monat, Platz 5).