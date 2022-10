Hofburg-Wahl: Sind 6.000 Unterschriften für Kandidatur zu wenig?

Werbung

Foto: Ramona Waldner

PRO: Daniela Ingruber, Demokratie- und Kriegsforscherin an der Universität für Weiterbildung Krems

Eine Erhöhung dieser Hürde, die in Zeiten von TikTok, Instagram und Co. keine mehr ist, wäre durchaus sinnvoll. Es geht nicht darum, Menschen fernzuhalten, sondern mit einer Anzahl von Unterschriften zu zeigen, dass die Person Unterstützung von einem Teil der Bevölkerung hat.

Selbstverständlich wird man Selbstinszenierer, die weniger am Amt des Bundespräsidenten als an der Medienaufmerksamkeit einer Kandidatur interessiert sind, mit einer Erhöhung nicht davon abhalten, auf Unterschriftenfang zu gehen. Insofern wäre ein verpflichtender Kurs in Politischer Bildung für die Kandidaten hilfreich. Das Positive an der aktuellen Diskussion ist jedoch, dass man auch über andere Aspekte des österreichischen Wahlrechts diskutieren kann. Dieses braucht nämlich dringend Veränderung, um der Zusammensetzung der Gesellschaft gerecht zu werden.

Foto: Foto: Privat/Füricht-Fiegl

KONTRA: Gerda Füricht-Fiegl, Politologin und Studiengangsleiterin FH-Burgenland

Neben dem Einbringen von 6.000 Unterstützungserklärungen, sind auch Kriterien wie ein Mindestalter von 35 Jahren, österreichische Staatsbürgerschaft und Unbescholtenheit von den Kandidatinnen und Kandidaten zu erfüllen. Was spricht nun für die 6.000 Erklärungen? Zum einen sind diese nicht einfach durch das Einsammeln von Likes auf Social Media zu generieren, sondern die potentiellen Unterstützer müssen sich zum Gemeindeamt begeben, sich ausweisen und mit ihrer Unterschrift einen bestimmten Wahlvorschlag, also eine/n Kandidatin/en unterstützen.

Abgesehen davon: Auch bei der Nationalratswahl können Wahlvorschläge durch Unterstützungserklärungen rechtsgültig werden. Dafür reichen 2.600 Unterstützungserklärungen. Und last but not least stellen sich die Kandidaten im Wahlkampf den Fragen und der Beurteilung der Bevölkerung. Liefern sie keine überzeugenden Antworten bzw. trauen die WählerInnen einem bestimmten Kandidaten die Rolle nicht zu, zeigt sich das spätestens auf dem Stimmzettel.