Von altbewährten Spielen bis hin zu den neuesten Trends am Spiele-Markt: Im Fachhandel steht an diesem Tag alles zum Ausprobieren bereit. Am 1. Juni können sich Kinder und Eltern nach Herzenslust bei den Aktivitäten der teilnehmenden Spielwarenhändler austoben.

Spielen schult Denken, Kreativität und sorgt für gemeinsame Erlebnisse

Ein abwechslungsreiches Programm ist garantiert. Die teilnehmenden Spielwarengeschäfte bieten von Kinderschminken über Basteln, Tempelhüpfen bis hin zu kreativem Spielen mit Playmais alles, was Kinderherzen erfreut. Der Wert des Spiels ist schließlich hoch: Lernen fängt spielerisch an.

>>Liste der teilnehmenden Fachhändler in Österreich

Zur Geschichte und Entstehung

Der internationale Kindertag wird weltweit am 1. Juni gefeiert. In vielen Kulturen ist er ein Feiertag für Kinder und nicht mit dem Weltkindertag zu verwechseln, der am 20. September in einigen Ländern (wie Österreich) gefeiert wird. Das Ziel des Tages ist es, die Bedürfnisse von Kindern ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Das Datum des internationalen Kindertages variiert stark zwischen verschiedenen Staaten. Der 1. Juni wird in über 30 Staaten als der Internationale Kindertag bezeichnet, der auf die Weltkonferenz für das Wohlergehen von Kindern im August 1925 zurückgeht.

54 Vertreter verschiedener Staaten kamen zu dieser Konferenz zusammen und verabschiedeten die Genfer Erklärung zum Schutze der Kinder. Viele Regierungen führten nach diesem Beschluss einen Kindertag ein.

Im Dezember 1948 wurde die Einrichtung eines internationalen, jährlich stattfindenden Kinderages beim 2. Weltkongress der Internationalen Demokratischen Frauenföderation vorgeschlagen.

1949 wurde in Moskau der 1. Juni als Datum festgelegt, 1950 schloss sich der Weltbund der Demokratischen Jugend an und so fand der erste internationale Kindertag noch in diesem Jahr statt.

Im Zentrum des Feiertages stehen Aktivitäten, die die Aufmerksamkeit auf Schutz und Sicherheit von Kindern lenken sollen. Zudem wird aber auch der Gedanke, Kindern genügend Zeit zu schenken, immer mehr zum zentralen Thema.

Als Motor des Kindertages hat sich in den letzten Jahren in Österreich und Deutschland die Spielwarenbranche etabliert. Spielwarengeschäfte laden rund um den 1. Juni zum Besuch ein und bieten ihren Gästen ein vielfältiges Programm.