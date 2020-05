Gewinner des Goldenen Kleeblatts gegen Gewalt 2019 .

Das Forum Gewaltfreies Burgenland und die Kinder- und Jugendanwaltschaft führten 2019 wieder den mittlerweile weithin bekannten Literaturwettbewerb „Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt“ durch. Die Themenstellung für diesen Literaturwettbewerb war, „Briefe für den Frieden“ zu schreiben. Diese waren an eine Politikerin/einen Politiker, ein Staatsoberhaupt oder eine geistliche Würdenträgerin/einen geistlichen Würdenträger zu schreiben, und sollten darstellen, was diese an Aktivitäten für Frieden, echte Demokratie und eine lebenswerte Zukunft in einer intakten Umwelt für die Menschen leisten sollten.