Weniger Wegwerfen: Mehrweg macht's möglich

„Wiederverwenden statt Wegwerfen“ ist das Motto! „Mehrweg“ verursacht deutlich weniger Müll und bezeichnet Systeme, Produkte oder Verpackungen die mehrfach wiederverwendet werden. Dazu zählen Mehrwegflaschen für Getränke, Mehrweggeschirr für Take-Away-Essen und Mehrwegboxen und Paletten für den Gütertransport.

Sogar im Büro gibt es wiederbefüllbare Stifte und Tonerkartuschen und umweltbewusste Jungfamilien setzen wieder auch auf Mehrweg-Stoffwindeln.

Was passiert mit einer Mehrwegflasche im Vergleich zu einer Einweg-Getränkeverpackung?

Mehrwegflaschen: Diese Verpackungsart wird nach dem Gebrauch zum Pfandautomaten gebracht, anschließend gewaschen und wiederbefüllt. Je nach Verpackungsmaterial können diese Verpackungen bis zu 50-mal wiederverwendet werden. Im Vergleich zu Einwegverpackungen haben Mehrwegverpackungen - vor allem im regionalen System - eine bessere Umweltbilanz.

Einweg-Getränkeverpackungen: Diese Wegwerf-Verpackungen, wie z.B. Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons und Einweg-Glasflaschen werden für den einmaligen Gebrauch hergestellt. Einweg-Glasflaschen werden im Altglas gesammelt, Getränkekartons, Einweg-Plastikflaschen und Dosen im gelben Sack bzw. in der gelben Tonne. Die gesammelten Verpackungen werden anschließend zerkleinert, in der Recyclinganlage in die unterschiedlichen Betsandteile sortiert und neu aufbereitet. Material, für das es keinen passenden Recyclingstrom gibt (wie z.B. Etiketten), wird verbrannt.

Übrigens: Ab 2025 werden auch Einweg-PET-Flaschen, Getränkekartons und Getränkedosen im Geschäft im Pfandautomaten zurückgeben - denn dann kommt ein Pfand auf diese Einwegverpackungen. Sie werden dann jedoch weiterhin nicht wiederbefüllt, sondern „nur“ recycelt. Einweg-Glasflaschen werden weiterhin mit dem Altglas gesammelt.

Was bedeuten die Begriffe Recycling, Mehrweg, RPET, kompostierbar oder wiederbefüllbar auf den Verpackungen?

Mehrwegflaschen sind nicht immer leicht erkennbar. In Österreich sind Mehrwegflaschen oft mit dem Logo „mehrweg.mehr wert“ gekennzeichnet – entweder direkt auf der Flasche oder bei der Preisauszeichnung im Geschäft. Oft steht auch einfach das Wort Mehrwegflasche irgendwo am Etikett.

Auf Einwegflaschen hingegen findet man Symbole wie den Grünen Punkt, das Recyclingsymbol aus drei Pfeilen im Dreieck, Symbole mit Mistkübeln etc.

Bezeichnungen wie RPET, rPET oder rePET zeigen, dass eine PET-Flasche zumindest zum Teil aus recyceltem Material produziert wurde. Sie sind dadurch etwas umweltfreundlicher als herkömmliche Einweg-Flaschen.

Der Öko-Schmäh

Aufschriften wie „100% recyclebar“ sind purer Öko-Schmäh. Es sagt nichts darüber aus, ob für die Verpackung Recyclingmaterial eingesetzt wurde. Und auch nichts darüber, ob diese Verpackung tatsächlich recycelt wird. Man findet diese Bezeichnung daher oft auf Verpackungen, für die es keine „echten“ Umweltargumente gibt.

Aus welchem Material sind Mehrwegflaschen?

In der Getränkeindustrie werden Mehrwegflaschen aus Glas und aus Kunststoff angeboten. Kunststoffmehrwegflaschen sind in der Regel aus dem Kunststoff PET. In manchen Ländern sind auch Mehrwegflaschen aus anderen Kunststoffen (z.B. PEN) am Markt.Darüber hinaus gibt es auch Mehrweg-Trinkflaschen, die man selbst immer wieder befüllt: Aus Metall (meist Edelstahl oder Aluminium), Glas oder Kunststoff.

Welche Verpackung ist die ökologischste und warum?

PET-Mehrwegflaschen vereinen die Vorteile einer Leichtverpackung mit denen der Wiederverwendung im Mehrwegsystem. Sie werden rund 10- bis 20-mal wiederbefüllt und verursachen dadurch rund 80 bis 90% weniger Plastikabfall und Materialverbrauch als Einweg-PET-Flaschen. Aufgrund des geringen Gewichts benötigen sie wenig Energie beim Transport.

Mehrwegflaschen aus Glas werden je nach System 15- bis 50-mal wiederbefüllt. Glas-Mehrweg wird wegen des höheren Gewichts in Ökobilanzen etwas ungünstiger als PET-Mehrweg eingestuft.

Bei den PET-Einwegflaschen konnten in den letzten Jahren einige Verbesserungen erzielt werden: Ein geringeres Flaschengewicht und ein hoher Rezyklatanteil wirken sich positiv aus. An eine PET-Mehrwegflasche kommen sie jedoch nicht heran.

Einweg-Glasflaschen und Dosen erweisen sich am problematischsten: So sind beispielsweise Bierdosen 3-mal klimaschädlicher als Mehrwegglasflaschen. Bier in Einwegglasflaschen verursacht sogar 4-mal mehr Treibhausgasemissionen als Mehrweg-Bier. Das Recycling und die Reinigung sind dabei bereits berücksichtigt!

Take-away im Mehrweg-Behälter

Das Wiener Start-Up Skoonu und das deutsche Unternehmen Vytal bieten nachhaltige Mehrweg-Geschirrsystem für die Gastronomie an, mit dem Ziel Kunststoffverpackungen bei Take-Away und Essenslieferungen zu vermeiden. So erhält man bei den Partnerlokalen auf Anfrage das Essen in Mehrweggefäßen aus Edelstahl oder Kunststoff statt in Einwegverpackungen.

Neben der professionellen Lösung auf der Anbieterseite, kann auch einfach selbst ein Mehrwegbehälter mitgebracht und befüllt werden. Ein Behälter soll einfach stabil, auslaufsicher, groß genug und gut auswaschbar sein. Und idealerweise einer, den man gern am Morgen in die Tasche steckt. Das kann ein Mehrweg-Kunststoffbehälter sein, z. B. aus PBT (Polybutylenterephthalat) oder PP (Polypropylen), oder auch eine Tiffin-Box aus Edelstahl oder Emailgeschirr. Thermosbehälter eignen sich um Speisen oder Getränke auch für längere Zeit warm zu halten. Bei PP-Behältern ist ab der 18. Nutzung von einer Einsparung gegenüber der Einwegvariante aus Polystyrol auszugehen. D.h. wird der Mehrwegbehälter mehr als 18 mal verwendet, so wird die Umwelt weniger belastet als wenn Einweggeschirr benutzt wird.

Die meisten Gastronomiebetriebe füllen auf Anfrage gerne Essen in selbst mitgebrachte Behältnisse. Fragen Sie beim jeweiligen Gastrobetrieb vor der Bestellung nach, ob sie das Essen im selbst mitgebrachten Behälter mitnehmen können. In Wien können Takaway-Anbieter auch an den Stickern der Stadt Wien erkannt werden. Je höher die Nachfrage ist, desto mehr Betriebe werden diese Möglichkeit auch von selbst anbieten! Essenslieferung und Take Away im Mehrweggeschirr gibt es in Wien bei den Partnerbetrieben von www.skoonu.com und vytal.org.

Auch wenn man nicht unterwegs, sondern direkt im Gasthaus isst, ist es immer praktisch ein Behältnis dabeizuhaben. Schließlich sind die Portionen manchmal doch zu groß - mit einer Essensbox kann man sich bequem einen Snack für später einpacken und dadurch auch noch Lebensmittelabfälle reduzieren.

Verpackungsmüll vermeiden beim Einkaufen

Auch an der Feinkosttheke im Lebensmittelgeschäft ist es oft möglich, sich Wurst, Käse etc. in selbst mitgebrachte Boxen füllen zu lassen, insbesondere in den kleinen Läden aber inzwischen auch in vielen größeren Supermärkten.

Der Biomarkt Denns bewirbt explizit die Möglichkeit, Frischwaren in allen Filialen auch in mitgebrachte Behältnisse zu füllen. Spar und Rewe ermöglichen seit Mitte 2019 die Abgabe in selbst mitgebrachte Boxen. Für Obst und Gemüse sind wiederverwendbare Gemüsesackerl die ideale Lösung zur Abfallvermeidung und werden auch zunehmend im Handel angeboten.

Auch beim Getränkekauf kann durch den Griff zur Mehrwegflasche viel Verpackungsmüll eingespart werden. Einige Geschäfte haben sich auf möglichst verpackungsfreie Produkte spezialisiert und bieten ein breites Sortiment an offenen Waren bzw. Produkten in Mehrwegverpackungen.

Eine Übersicht solcher Geschäfte findet ihr im Einkaufsführer von animal.fair und auf der Website von Zero Waste Austria.