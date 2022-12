Das Buch zur Kolumne – Wunderland Niederösterreich

Werbung

Um es gleich vorweg zu nehmen: ab jetzt! Also um genau zu sein seit 3. Dezember im Buchhandel. Ihr Wunsch war mir ein Anliegen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, auf die Suche nach einem Verlag, der mit mir diese Reise bis zum fertigen Buch gehen würde.

Mit dem Seifert Verlag habe ich einen tollen Verlag gefunden – exakt auf mein Ansinnen zugschnitten. Immerhin muss das ja auch jemand bezahlen! Die Zusage des Verlags in der Tasche, habe ich die Verantwortlichen der Niederösterreichischen Nachrichten davon überzeugen können, dieses Produkt, also am Ende mein gedrucktes Baby, in Angriff zu nehmen.

Jetzt kann ich kann das Buch also in Händen halten. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie einmal einen Blick in das Buch werfen – Sie werden sehen, es ist für Jung und Alt, für jede und jeden etwas dabei: nützlich oder lustig, touristisch oder informativ, für Naturliebhaber und Wanderer, für Schulen und Familien, Themen mit Natur- und Wissensbezug, soweit das Auge reicht. Alle dürfen, niemand muss!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der herrlichen Natur Niederösterreichs und bei der Lektüre meines Buches. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig!