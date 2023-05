Braucht es härtere Strafen für Klimakleber?

Pro: Sebastian Stark, Landesobmann der Jungen Volkspartei Niederösterreich (JVP Niederösterreich)

Sebastian Stark ist Landesobmann der JVP NÖ. Foto: JVP NÖPaul Gruber

Die Klimakleber der „Letzten Generation“ nehmen mit ihren Aktionen bewusst die Gefährdung von Menschenleben in Kauf. Damit überschreiten sie klar eine rote Linie. Härtere Strafen sind hier also jedenfalls angebracht. Aber auch das Selbstverständnis der sogenannten „Aktivistinnen und Aktivisten“ geht am eigentlichen Thema vorbei: Wir Junge sind nämlich nicht die letzte, sondern die nächste Generation.

Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken, oder in diesem Fall die Hand auf den Asphalt kleben, sondern müssen mit Einsatz und mit Überzeugung wirkliche Verantwortung für eine bessere Zukunft übernehmen. Um konsequenten Klimaschutz voranzutreiben, brauchen wir den breiten Rückhalt in unserer Gesellschaft.

Die wenig durchdachten Aktionen der „Letzten Generation“ lassen nun genau diesen Rückhalt bröckeln und bezwecken genau das Gegenteil. Ich hoffe, dass diese Einsicht auch bald die Aktivistinnen und Aktivisten erreicht. Denn nur durch Anpacken statt Anpicken können wir im Klimaschutz wirkliche Meilensteine auf den Weg bringen.

Kontra: Marina („Mina“) Hagen-Canaval, Klima-Aktivistin und Sprecherin der „Letzten Generation“

Marina Hagen-Canaval ist Klima-Aktivistin und Sprecherin der „Letzten Generation“ Foto: Stephanie Büchele

Strafverschärfungen für friedliche Proteste sind nicht nur absurd, sondern auch einer Demokratie nicht würdig. Nur, weil unser Protest störend ist, die Versammlungsfreiheit mit Verfassungsrang einschränken zu wollen, zeugt von völliger Hilflosigkeit der Politikerinnen und Politiker.

Strafverschärfungen sind zudem sinnlos: Egal wie hoch die Strafen sind, das hält uns nicht ab. Nichts, was uns die Behörden oder die Polizei antun könnten, ist so schlimm, wie das, was uns die Klimakatastrophe antun wird. Wir haben schon jetzt akuten Wassermangel in Frankreich. Es ist noch nicht mal Sommer und in den Pyrenäen dürfen Felder nicht mehr bewässert werden, weil es nicht mehr genug Wasser gibt. Ich bin noch jung und werde die Klimakatastrophe in voller Härte erleben. Wenn ich so alt bin, wie meine Eltern jetzt, werden wir Dürrekatastrophen, Trinkwassermangel und Hungersnöte wegen den Ernteausfällen haben.

Strafverschärfungen erzeugen die Illusion von Handlungen und ein „Wir kümmern uns jetzt darum“. Den Grund des Protestes bekämpft das aber nicht: die Klimakatastrophe. Es bring nichts, nachts in einem brennenden Haus den Feueralarm auszuschalten, damit ich weiterschlafen kann – dann sterbe ich in den Flammen.