Gleicht CO2-Kompensation bei Flügen den eigenen Fußabdruck aus?

Gerlinde Mayerhofer-Fras, Geschäftsführerin KPC (Träger von Climate Austria)

Gerlinde Mayerhofer-Fras Foto: Matthias Silveri

CO₂-Emissionen gehören zum Reisen dazu. Wenn ein Flug zum Geschäftstreffen oder in den Urlaub nicht vermieden werden kann, gibt es Ausgleichszahlungen für Klimaschäden. Das Einsparen verursachter Emissionen an anderer Stelle, nämlich durch die Unterstützung von internationalen und nationalen Klimaschutzprojekten, nennt man CO₂-Kompensation.

Unterstützt werden kann mit Climate Austria etwa ein Kleinwasserkraftwerk am Steinriesenbach. Dort wird die Gollinghütte mit umweltfreundlichem Strom versorgt und jährlich mehr als 21 Tonnen CO₂ eingespart. So kann jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die durch das Fliegen verursachten Emissionen wieder ausgleichen. Der Erfolg gibt uns recht. In den 12 Jahren seit Bestehen wurden mehr als 375 Klimaschutzprojekte unterstützt und rund 370.000 Tonnen CO₂ ausgeglichen.

Thomas Hansmann, Leiter der NÖ Umweltanwaltschaft

Thomas Hansmann Foto: T. Hansmann

Das Flugzeug nehmen und den Ausstoß klimaschädlicher Gase mit CO₂-Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten kompensieren? Klingt zunächst überzeugend. Auf den zweiten Blick aber wird klar, dass schädliche Emissionen erst gar nicht produziert werden sollten! Vermeiden, reduzieren und nur dann kompensieren, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Sonst landen wir beim Ablasshandel des Spätmittelalters und es gibt null Motivation, das eigene klimaschädliche Verhalten zu verändern.

Es muss nicht immer ein Urlaub im Ausland sein. Viele, schöne Urlaubsziele in Österreich sind gut per Bahn erreichbar. Auch bei Auslandsreisen gibt es Alternativen zum Fliegen. Übrigens: Inlandsflüge gehen gar nicht. Wenn schon Kompensation als „letzter Ausweg“, dann richtig: Achten Sie auf das Gütesiegel „Gold-Standard“ und informieren Sie sich.