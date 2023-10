Pro & Kontra Sollten wir alle zu Fleischersatz-Produkten greifen?

Weltweit wurden im Jahr 2021 insgesamt 360 Milliarden Kilo Fleisch gegessen. Foto: Unsplash, Ivan Cajina

W ie aus einer weltweiten Studie von „Our World in Data“ hervorgeht, hat sich der Fleischkonsum auf unserem Planeten in den vergangenen 33 Jahren verdoppelt. 900.000 Rinder werden pro Tag geschlachtet und anschließend verzehrt. Obwohl in Österreich stetig weniger Tiere auf den Tisch kommen, liegt der Pro-Kopf-Verbrauch dennoch bei 77,8 Kilogramm. Sollten wir alle zu mehr Fleischalternativen greifen, um den Fleischkonsum einzudämmen?

PRO: Viktoria Auer, Klima- und Energiekampagnerin bei GLOBAL 2000 Viktoria Auer Foto: GLOBAL 2000, Stephan Wyckoff Wir leben in einer Gesellschaft des Überkonsums. Das zeigt sich auch bei unserem Lebensmittelkonsum. Wo früher nur an besonderen Tagen Fleisch auf den Tisch kam, ist es heute so, dass Fleisch oft mehrmals pro Tag konsumiert wird. Die allbekannten Methan-Emissionen durch Wiederkäuer sind da nicht das einzige Problem. Der Fleischkonsum in Österreich ist so hoch, dass die Weidefläche nicht ausreicht, um die Tiere zu ernähren. Es braucht zusätzliche Futtermittel, wie Soja, das oft aus Plantagen abgeholzter Regenwälder stammt. Während Soja als Futtermittel ineffizient ist — für einen Kilo Rindfleisch braucht es bis zu 25 Kilo Soja — bestehen Fleischersatz-Produkte meist direkt aus Soja oder Erbsenprotein und brauchen somit weniger Anbaufläche. Fleischersatz-Produkte bieten also eine gute Alternative, denn die Devise lautet: Weniger Fleisch ist besser für Klima, Regenwald, Tiere und auch unsere Gesundheit. Wichtig ist auf jeden Fall eine ausgewogene Ernährung, für die Fleisch nicht notwendig ist. KONTRA: Elisabeth Haselbacher, Geschäftsführerin Biohof Haselbacher Elisabeth Haselbacher Foto: Biohof Haselbacher GmbH Als überzeugte Biobäuerin mit Selbstvermarktung von tierischen Produkten, wird auf unserem Bauernhof sehr viel Wert auf Tierwohl gelegt. Es kommt immer auf die Menge an, wir sollten Fleisch als Luxusartikel sehen und auch so genießen. Da regionale, biologische Nahrungsmittel und auch Bio-Fleischprodukte sehr viele positive Eigenschaften haben, wie etwa Eiweiß, Eisen, Zink, Selen und B-Vitamine, ist es sehr wichtig sich ausgewogen zu ernähren. Für mich persönlich ist der Umgang mit Tier, Natur und Boden essenziell. Außerdem pflegen die Rinder und Schafe die Almen. Da Fleischersatz-Produkte meist aus Soja bestehen und der Anbau nicht regional in diesen Mengen erfolgen kann, wird Soja aus Übersee eingeführt und die Abholzung der Regenwälder damit gefördert. Fleischersatz-Produkte haben meist viele künstliche Zusatzstoffe, Aromen und weisen meist einen hohen Salzgehalt auf. Wer regional einkauft und auf die Herkunft bzw. Menge von Fleisch, Milch, Gemüse und Obst achtet, unterstützt damit seine eigene Gesundheit und auch die Wertschöpfung bleibt in der Region.