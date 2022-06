Einige Schlüssel zum Kauf von Kryptowährungen

Werbung

Kryptowährungen existieren nicht in physischer Form: Sie werden in einer digitalen Brieftasche gespeichert und sind ein digitaler Vermögenswert, der kryptografische Verschlüsselung verwendet, um sein Eigentum zu garantieren, die Integrität von Transaktionen zu gewährleisten und die Schaffung weiterer Einheiten zu kontrollieren.

Was sind ihre Merkmale? Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Systemen, da sie beispielsweise keine Vermittler für Transaktionen benötigen und nicht von einer Institution reguliert oder kontrolliert werden. Zur Kontrolle dieser Transaktionen wird eine dezentrale Datenbank, Blockchain oder ein gemeinsamer Buchungssatz verwendet.

Bei diesen digitalen Währungen ist es sehr wichtig zu wissen, dass eine einmal getätigte Transaktion nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, da die Blockchain ein Register ist, das das Löschen von Daten nicht erlaubt. Um eine Transaktion "rückgängig" zu machen, muss man die entgegengesetzte Transaktion durchführen.

Aber wie kauft man Kryptos, wo werden sie gelagert? Es sollte klar sein, dass der erste Schritt darin besteht, ein Konto bei einer Börse zu eröffnen. Das ist der Broker, bei dem Sie eine Einzahlung von Fiat-Geld von einem herkömmlichen Bankkonto vornehmen können.

Der Austausch dient als Vermittler für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen und in den meisten von ihnen können Sie Ihre gekauften Münzen speichern, obwohl dies nicht immer die ratsamste Lösung ist, wie wir weiter unten sehen werden.

Bevor Sie mit dem Kauf beginnen, sollten Sie auch einige wichtige Faktoren berücksichtigen, wie z. B. den Standort, die Vorschriften des jeweiligen Landes und die Zahlungsarten, zu denen Kreditkarten, Banküberweisungen oder auch Bargeld gehören.

In einigen Ländern können Sie Kryptos über Geldtransferdienste wie PayPal kaufen. Und natürlich können Sie Kryptowährungen auch an einem Geldautomaten (ATM) kaufen. Je nach Ihrer Erfahrung und Ihren Bedürfnissen ist der beste Ort zum Kauf von Kryptowährungen eine Online-Plattform.

Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, ist die Art der Kryptowährungen, da nicht alle von ihnen in allen dafür vorgesehenen Räumen zum Kauf angeboten werden. Sie müssen eine Website finden, die die Kryptowährung verkauft, die Sie kaufen möchten, und in einem nächsten Schritt die Kosten für die Gebühren prüfen, da diese unterschiedlich sind. Einige sind billig, andere nicht so billig. Und natürlich müssen Sie vor diesen Analysen festlegen, wie viel Sie zahlen werden, denn wie bei jeder Investition sollten Sie nie mehr investieren, als Sie sich leisten können. Da wir bereits das Thema Analyse angesprochen haben, möchte ich erwähnen, dass es besonders relevant ist den Markt und die Marktabläufe genau zu verstehen. Dafür können Ihnen solche Tools wie Bitcoin Code sehr hilfreich sein.

Auch beim Kauf der ersten Kryptowährungen stellt sich die Frage: Wo werden sie gespeichert? Kryptowährungen werden in einer digitalen Brieftasche gespeichert, entweder online, auf Ihrem Computer oder auf einem anderen physischen Medium.

Eine digitale Geldbörse ist eigentlich eine Software oder Anwendung, in der man Kryptowährungen speichern, senden und empfangen kann. Im Gegensatz zu einer physischen Geldbörse sind darin die Schlüssel gespeichert, die Eigentum und Rechte an den Kryptowährungen verleihen und es Ihnen ermöglichen, mit ihnen zu arbeiten.

Nur wenn sie bekannt sind, können die Kryptowährungen übertragen werden, und der Verlust oder Diebstahl der Schlüssel kann den Verlust der Kryptowährungen bedeuten, ohne dass die Möglichkeit besteht, sie wiederzuerlangen.

Und wie viele Arten von Geldbörsen gibt es? Es gibt zwei Arten, heiße und kalte. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass erstere mit dem Internet verbunden sind, letztere hingegen nicht. So gibt es unter den heißen Geldbörsen Web-Geldbörsen, mobile Geldbörsen und Desktop-Geldbörsen, letztere nur, wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist. Zu den kalten Geldbörsen gehören Hardware-Geldbörsen und Papier-Geldbörsen, bei denen der private Schlüssel einfach auf Papier ausgedruckt wird. Diese Treuhanddienste werden nicht reguliert oder überwacht.

Dies sind einige der wichtigsten Merkmale, die die aufregende und riskante Welt der Kryptowährungen steuern sollten.

