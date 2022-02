7 Tipps, wie Sie sich online schützen können

Nach Angaben von Symantec, werden jede Sekunde 12 Erwachsene Opfer von Internetkriminalität. Wir empfehlen dringend die folgenden Tipps, damit Sie sich im Internet schützen können:

1. Halten Sie Ihre Computer und mobilen Geräte auf dem neuesten Stand.

Die neueste Sicherheitssoftware, der neueste Webbrowser und das neueste Betriebssystem sind der beste Schutz vor Viren, Malware und anderen Online-Bedrohungen. Aktivieren Sie automatische Updates, damit Sie die neuesten Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind..

2. Legen Sie sichere Passwörter fest.

Ein starkes, mindestens acht Zeichen langes Kennwort besteht aus einer Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Websites werden fast täglich kompromittiert - das bedeutet, dass Sie sich so gut wie möglich mit sicheren Passwörtern schützen sollten. Wenn Sie dasselbe Kennwort für Ihre E-Mail, Ihr Online-Banking und Ihre sozialen Netzwerke verwenden, sind Sie offen für Angreifer, die mit einer einzigen Information auf mehrere Bereiche zugreifen.

Es kann lästig sein, sich eine ganze Reihe neuer Passwörter merken zu müssen, aber Sie werden dankbar sein, wenn Ihre Konten sicher bleiben. Sie sind sich nicht sicher, welche Passwörter Sie am besten verwenden sollten? Wir haben einen Blogbeitrag darüber verfasst.

Verwenden Sie nicht dieselben Passwörter für mehrere Websites.

3. Hüten Sie sich vor Phishing-Betrug.

Phishing-Betrügereien nutzen betrügerische E-Mails und Websites, um Benutzer dazu zu bringen, private Konto- oder Anmeldeinformationen preiszugeben. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine Anhänge oder Popup-Fenster von Quellen, die Sie nicht kennen. Leiten Sie Phishing-E-Mails an die Bundeshandelskommission (Federal Trade Commission, FTC) unter spam@uce.gov weiter - und an das Unternehmen, die Bank oder die Organisation, die sich in der E-Mail ausgibt.

Jeden Tag gibt es eine neue Masche, um Sie dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken, den Sie von einer scheinbar vertrauenswürdigen Quelle nicht kennen. Und die Drahtzieher dieser Pläne werden immer schlauer und entwickeln Seiten, die mehr und mehr wie eine seriöse Quelle aussehen. Wenn Sie sich bei einer Nachricht oder deren Inhalt unsicher sind, wenden Sie sich an den Absender, um sich zu vergewissern, dass Sie den Link anklicken dürfen.

4. Halten Sie Ihre persönlichen Informationen privat.

Hacker können Profile in sozialen Medien nutzen, um Ihre Passwörter herauszufinden und die Sicherheitsfragen in den Tools zum Zurücksetzen von Passwörtern zu beantworten. Sperren Sie Ihre Datenschutzeinstellungen und vermeiden Sie es, Dinge wie Geburtstage, Adressen, den Mädchennamen der Mutter usw. zu veröffentlichen. Seien Sie vorsichtig bei Kontaktanfragen von Personen, die Sie nicht kennen.

Sie würden doch auch nicht jedem Ihre persönlichen Bankdaten oder den Schlüsselcode für Ihr Haus anvertrauen, oder? Behandeln Sie Ihre Online-Informationen mit dem gleichen Maß an Sicherheit, d. h. bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf und schreiben Sie sie nicht in ein Notizbuch neben Ihrem Computer oder speichern Sie sie irgendwo in Ihrem E-Mail-Konto oder auf Ihrem Telefon. Wenn Sie ein Passwort mit jemandem teilen müssen, schicken Sie es nicht per E-Mail.

5. Sichern Sie Ihre Internetverbindung.

Schützen Sie Ihr drahtloses Heimnetzwerk immer mit einem Passwort. Wenn Sie sich mit öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken verbinden, sollten Sie vorsichtig sein, welche Informationen Sie darüber senden.

Wenn Sie Ihr mobiles Gerät, Ihren Computer oder Ihr Tablet nicht mehr benutzen, schließen Sie es ab. Noch besser ist es, ein Passwort einzurichten. Ein 4-stelliger Code auf Ihrem iPhone ist zwar nicht narrensicher, aber er dient als Barriere zwischen Ihren Daten und der Außenwelt.

Es ist auch ratsam, einen Premium-VPN-Dienst zu nutzen, um Ihre Verbindung besser zu schützen. Klicken Sie hier, um ein bekanntes VPN herunterzuladen.

6. Sicher einkaufen.

Vergewissern Sie sich vor dem Online-Einkauf, dass die Website eine sichere Technologie verwendet. Überprüfen Sie, ob die Webadresse mit https beginnt, wenn Sie sich auf dem Kassenbildschirm befinden. Prüfen Sie auch, ob auf der Seite ein kleines verschlossenes Vorhängeschloss-Symbol erscheint..

7. Lesen Sie die Datenschutzrichtlinien der Website.

Die Datenschutzrichtlinien sind zwar lang und komplex, geben aber Auskunft darüber, wie die Website die von ihr erfassten persönlichen Daten schützt. Wenn Sie die Datenschutzrichtlinien einer Website nicht sehen oder verstehen, sollten Sie sich überlegen, woanders einzukaufen.

