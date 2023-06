Erfolgreich sein mit Social Media Werbung

Früher kannten wir Werbung hauptsächlich aus dem Fernsehen, aus Zeitungen oder von Plakatwänden beziehungsweise Litfaßsäulen. Mittlerweile werden für die Marketing-Kampagnen zunehmend Social Media Kanäle genutzt. Unternehmen setzen dafür immer höhere Budgets an. So sollen die Ausgaben für Social Media Werbung in diesem Jahr bei mehr als 3,7 Milliarden Euro liegen: und das nur in Deutschland. Bis ins Jahre 2027 werden sich die Ausgaben voraussichtlich auf 4,5 Milliarden Euro erhöhen. Eine gewaltige Zahl, die aber nur zeigt, wie erfolgreich Marketing auf Facebook, Instagram und Co. ist.

Wie funktioniert eigentlich Social Media Werbung?

Für eine erfolgreiche Kampagne setzen die meisten Unternehmen auf die Unterstützung einer erfahrenen Social Media Agentur. Den Betrieben fehlen nämlich schlichtweg die Zeit und das Know-how, um den Bekanntheitsgrad der eigenen Marke über die diversen Plattformen wirklich zu steigern und die Aufmerksam der Zielgruppe auf sich zu lenken. Interessante Möglichkeiten bieten beispielsweise die sozialen Netzwerke

Facebook

Instagram

TikTok

Pinterest

Twitter

YouTube

Snapchat

LinkedIn

Welchen Kanal ein Unternehmen für seine Werbung nutzt, hängt maßgeblich von der Zielgruppe ab. Die meisten Nutzer sind nämlich meist nur auf bestimmten Plattformen aktiv.

So unterscheiden sich die einzelnen Social Media Kanäle

Zu den weltweit wichtigsten sozialen Netzwerken gehört zweifellos Facebook. Der Branchenriese ist mittlerweile ein gigantischer Marktplatz. Werbung auf Facebook gilt als besonders erfolgversprechend, da sie die Reichweite effektiv vergrößern und eine Marke bekannter machen kann. Das sorgt letztendlich auch für mehr Umsatz. Praktischerweise kann Instagram Werbung über den gleichen Werbeanzeigenmanager aktiviert werden wie Kampagnen auf Facebook. Viele Unternehmen werben daher auch gleichzeitig auf beiden Kanälen: für eine maximale Reichweite. Beide Plattformen lohnen sich aufgrund der hohen Nutzerzahlen in vielen Fällen auch für B2B-Unternehmen, da zu den aktiven Usern auch zahlreiche Verantwortliche und Entscheidungsträger zählen. YouTube bietet Unternehmen für ihre Werbung drei attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Die sehr kurzen Bumper-Anzeigen können von den Nutzern beispielsweise nicht übersprungen werden und werden sowohl während als auch nach den Videos eingespielt. Sie haben eine Dauer von höchstens sechs Sekunden. Mit 15 Sekunden etwas länger sind die sogenannten Instream-Anzeigen. Sie erscheinen grundsätzlich vor dem jeweiligen Video und können entweder überspringbar oder nicht überspringbar sein. Bei der dritten Option handelt es sich um Discovery-Anzeigen. Gibt ein Nutzer in die Suchleiste einen Begriff ein, erscheint die Werbeanzeige oberhalb der Suchergebnisse.

Wer vorwiegend eine junge Zielgruppe ansprechen will, findet mit TikTok den richtigen Kanal für sein Social Media Marketing. Neben verschiedenen Videoformaten bietet die Plattform auch die Möglichkeit, bei Influencern bezahlte Marketingkampagnen in Auftrag zu geben. Auch Snapchat richtet sich eher an eine Zielgruppe zwischen 13 und höchstens 35 Jahren. Die verschiedenen Formate bieten werbewilligen Unternehmen eine hohe Flexibilität.

Die 2010 gegründete Plattform Pinterest liegt in Deutschland nicht mehr ganz so stark im Trend, dafür punktet sie aber mit vergleichsweise moderaten Preisen. Twitter ist dagegen eine sehr schnelllebige Plattform. Nutzer nehmen die Inhalte also nicht so intensiv wahr. Experten raten daher, die Werbeanzeigen häufig und regelmäßig zu schalten. Bleibt noch LinkedIn: Hier sind die Kosten für Werbung relativ hoch. Dafür eignet sich die Werbeplattform aber auch vornehmlich für B2B- und B2C-Unternehmen.

