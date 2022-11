Von der Zeitung auf den Bildschirm: NÖN goes TV

Das Programm: blaugelb. Das Motto: Vielfalt. Die Richtung: Zukunft. Denn: Mit ihrem jüngsten Coup steigt Niederösterreichs führende Mediengruppe mit Sitz in St. Pöltens Pressehaus in den Fernsehmarkt ein. Und hat gut ein Jahr nach ihrem letzten (Print-)Relaunch ihr neuestes (TV-)Projekt präsentiert: NÖN N1-TV.

Das feierte heute, Donnerstag, in St. Pöltens New Design University mit 200 Freunden und Gästen seinen Sendestart. Und will künftig mehr als 400.000 Haushalte in ganz Niederösterreich mit regionalem, niederösterreichischem Fernsehprogramm erreichen. "NÖN N1-TV ist mit seinen Schwestersendern SW1 und RT24 der reichweitenstärkste niederösterreichische Privatsender", erklärt NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Michael Ausserer.

Auch eine TV-Ikone mit Kultfaktor beglückwünschte die NÖN via Videobotschaft zum Startschuss von NÖN N1-TV: David "The Hoff" Hasselhoff!

Zu sehen ist der neue Fernsehsender, der auf dem bisher am Markt agierenden Privatsender Niederösterreich 1 (N1-TV), sowie auf den Sendern Schwechat-TV (SW1) und RT24 basiert, via Kabel und im Verbund mit R9 Regionalfernsehen auch via Satellit. Die Highlights des regionalen Programms aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Kultur und Sport sind auch in der NÖN-N1-Mediathek auf NÖN.at/video abrufbar.