Das Ergebnis der Studie zeigt, dass vom ersten Klick bis zum Transaktionsvorgang einige Minuten, Stunden oder sogar Tage vergehen können. Dabei gibt es je nach Produkt und Land erhebliche Unterschiede.

Das unterschiedliche Kaufverhalten von Europäern

Die schnellsten im europäischen Vergleich sind die Finnen. Drei Tage, 13 Stunden und 39 Minuten benötigen sie im Durchschnitt zum Onlinekauf, dicht gefolgt von den Österreicher mit drei Tagen und 13 Stunden und 12 Minuten. Sehr lange für ihre Kaufentscheidung benötigen hingegen Online Shopper in der Slowakei, in Tschechien und in Polen: bei diesen drei Ländern liegt der Durchschnitt jeweils bei über sieben Tagen.

Sehr gründlich überlegen sich Italiener ihre Entscheidung zum Kauf einer Sonnenbrille: 15 Tage und 18 Stunden. Die Franzosen hingegen sind sehr wählerisch wenn es um Ohrringe geht: 26 Tage, 6 Stunden und 58 Minuten werden benötigt, um das richtige Paar auszuwählen. Während in den meisten Ländern der Kauf von Jacken etwa eine Stunde und 10 Minuten dauert, brauchen Käufer in Österreich im Durchschnitt 6 Tage und 19 Stunden.

Der Kaufprozess beim Online-Einkauf

Zur besseren Veranschaulichung des Kaufverhaltens zeigt die angefügte Infografik den zeitlichen Verlauf, wie lange ein europäischer Nutzer im Durchschnitt benötigt, um den Kauf abzuschließen. Die meisten Einkäufe finden innerhalb von 4 Tagen statt. Die Zeitleiste beginnt also vom ersten Klick auf das Produkt bis zur letzten Entscheidung nach maximal 17 Tagen. Man kann darauf deutlich erkennen, dass sich Kleidung, mit Ausnahme von Oberbekleidung, in der Mitte befindet.

Das Auswählen von Artikeln für Baby- und Kinderartikel dauert zum Beispiel viel länger. Insbesondere bei Kindersitzen für das Auto prüfen Europäer ihre Entscheidung sehr genau, bevor sie den Kaufprozess abschließen. Dies gilt auch für teure Möbelstücke wie zum Beispiel eine Couch oder einen Schrank.

Wie lange dauert der Online-Kauf in Österreich?

Die Ergebnisse zeigen, dass Käufer in Österreich für Rucksäcke 4 Stunden und 33 Minuten benötigen. Viel länger als zum Beispiel für Umhängetaschen, aber viel weniger als für Kleider, Hosen oder gar Möbel.

In Österreich scheint das Produkt, das am wenigsten Kopfzerbrechen bereitet, das Spielzeugauto zu sein: 1 Stunde und 23 Minuten – der Spitzenreiter unter den spontanen Käufen. Während bei der Wahl ihrer Einrichtung sich Österreicher sehr viel Zeit lassen: Für Lampen werden im Durchschnitt 10 Tage und 8 Stunden benötigt. Bei Clogs scheinen die Österreicher im europäischen Vergleich die schnellsten zu sein: 1 Stunde und 48 Minuten, während der Durchschnitt der Europäer hier bei 4 Tagen und 11 Stunden liegt.