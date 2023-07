3 Tipps für günstige Mode

Eine weitere gute Nachricht: Auch viele bekannte Marken sorgen mittlerweile dafür, dass es nicht schwer ist, sich beliebte „It-Pieces“ zum kundenfreundlichen Preis zu sichern. Wie immer ist es jedoch ratsam, ein wenig Zeit in die Recherche zu investieren, um sich auch wirklich die besten Angebote zu sichern.

Die folgenden drei Tipps liefern viele praktische Hinweise darauf, wie hoch das Sparpotenzial im Zusammenhang mit günstiger und stilsicherer Mode ist.

Tipp Nr. 1: Gutscheine und Rabattcodes nutzen

Hierbei handelt es sich um einen absoluten Klassiker, der eng mit Online Shopping verbunden ist: Gutscheine und Rabattcodes eignen sich super dazu, die Rechnungssumme beim Online Shopping teilweise deutlich zu reduzieren. Egal, ob About You Rabattcodes oder Codes, die sich auf einen anderen Shop beziehen: Das Sparpotenzial ist hoch. Hinzu kommt, dass viele Shops ihre Codes in regelmäßigen Abständen ändern und so immer wieder neue Möglichkeiten zum Sparen liefern.

Für Modefans lohnt es sich dementsprechend durchaus, öfter auf den einschlägigen Seiten und Plattformen vorbeizuschauen. Manche Marken versenden ihre Codes auch über einen Newsletter oder/ und veröffentlichen sie in den sozialen Medien. Wer sparen möchte, sollte am Ball bleiben und Neuigkeiten dieser Art im Auge behalten.

Tipp Nr. 2: Secondhand shoppen

Secondhand Artikel spielen nicht nur im Zusammenhang mit Spielzeug eine wichtige Rolle. Auch aus dem Bereich der Mode ist diese Art des Einkaufens nicht mehr wegzudenken. Das Prinzip, das sich hierhinter verbirgt, ist schnell erklärt. Meist handelt es sich bei Secondhand-Mode um Artikel, die so hochwertig und robust sind, dass sie ohne Probleme über einen Zeitraum von mehreren Jahren getragen werden können, ohne größere Gebrauchsspuren zu zeigen. Fast Fashion ist dementsprechend im Bereich Secondhand nur sehr selten vertreten.

Wer sich auf der Suche nach Secondhand-Mode befindet, wird überwiegend über die einschlägigen Plattformen im Internet, aber auch auf dem Flohmarkt fündig. Auf Basis der getragenen Kleidung ist es häufig möglich, viel Geld zu sparen und gleichzeitig den Kleiderschrank aufzupeppen. Der Gedanke daran, dass in der Vergangenheit jemand anderes die betreffenden Kleidungsstücke getragen hat, stört Secondhand-Fans in der Regel nicht. Immerhin haben sie im Gegenzug die Möglichkeit, sich (teilweise Marken-) Kleidung zum besonders günstigen Preis zu sichern.

Tipp Nr. 3: Antizyklisch kaufen

In preislicher Hinsicht macht es durchaus einen Unterschied, ob beispielsweise ein Badeanzug im Sommer oder im Winter gekauft wird. Als Grundregel gilt: Zu der Jahreszeit, in der die betreffenden Kleidungsstücke besonders gefragt sind, steigt in der Regel auch der Preis. Wer Geld sparen möchte, sollte sich daher angewöhnen, immer jeweils zum Ende der Saison einzukaufen.

Dasselbe gilt selbstverständlich für klassische Winterkleidung, wie zum Beispiel Skianzüge oder Mützen. Vor allem dann, wenn es den betreffenden Modefans nicht darum geht, immer zur jeweiligen Saison die aktuellen Trends zu tragen, handelt es sich hierbei um eine praktische Lösung, die dabei helfen kann, den Geldbeutel zu schonen.

Fazit

Trendige Markenmode muss nicht teuer sein. Wie so häufig ist es wichtig, bei der Recherche ein wenig Zeit einzuplanen und einige Punkte zu beachten. Wer seine Shopping-Routine dann auch noch mit Rabattcodes und ähnlichem kombiniert, hat die Möglichkeit, bares Geld zu sparen.

Generell ist es sinnvoll, auch mit Hinblick auf den Aspekt der Nachhaltigkeit, weitestgehend auf Artikel aus dem Bereich der Fast Fashion zu verzichten und sich stattdessen für Mode zu entscheiden, die sich durch eine vergleichsweise lange Haltbarkeit auszeichnet. Die entsprechenden Kleidungsstücke mögen – unabhängig von ihrer jeweiligen Größe – im ersten Moment zwar ein wenig teurer sein, bringen jedoch den Vorteil mit sich, meist nicht nur über den Zeitraum einer einzigen Saison getragen werden zu können.

-Sponsored Article-