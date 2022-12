Keine Tiere unter dem Weihnachtsbaum .

In der Weihnachtszeit und rund um Silvester ist es Fressnapf Österreich ein besonderes Anliegen ein Zeichen für den Schutz und das Wohlergehen aller Tiere zu setzen Daher werden ab 19. Dezember keine Tiere in den Fressnapf-Filialen an Kunden abgegeben.