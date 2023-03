Zubehör für deine PlayStation 5 für ein noch besseres Gaming-Erlebnis

Werbung

Die PlayStation 5 - die neue Konsolen-Generation

Das wichtigste Zubehör für die PlayStation 5 ist wohl der PlayStation 5 Controller. Er bietet ein noch besseres Handling und eine höhere Präzision als der herkömmliche Controller. Außerdem sorgt er dafür, dass du die PlayStation 5 auch bequem von deinem Sofa aus bedienen kannst. Ebenfalls sehr nützlich ist das PlayStation 5 Netzteil, welches die Konsole mit Strom versorgt. Auch hier lohnt es sich, in ein hochwertiges Netzteil zu investieren, da es die Leistung der Konsole optimiert und ihr eine längere Lebensdauer beschert. Weiteres top aktuelles Zubehör für die PlayStation 5 bekommst du zum Beispiel hier.

Zubehör für deine PlayStation 5

Das Zubehör für deine PlayStation 5 hilft dir dabei, dein Gaming-Erlebnis zu optimieren und noch mehr Spaß zu haben. Welches Zubehör du brauchst, hängt natürlich von deinen persönlichen Präferenzen ab. In diesem Artikel stellen wir dir nützliches Zubehör für deine PlayStation 5 vor, das unserer Meinung nach einfach ein Must-Have für jeden Gamer ist.

1. Ein gutes Headset:

Ein gutes Headset ist wichtig, um die Geräusche in deinem Spiel wirklich genießen zu können. Außerdem hilft es dir dabei, besser zu kommunizieren, falls du Multiplayer Spiele spielst. Wenn du also auf der Suche nach einem guten Headset für deine PlayStation 5 bist, solltest du dir das Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Wireless Surround Sound Gaming Headset anschauen. Dieses Headset bietet hervorragenden Klang sowie eine bequeme Passform und ist daher perfekt für lange Gaming-Sessions geeignet.

2. Eine externe Festplatte:

Wenn du viele Spiele installiert hast oder einfach mehr Speicherplatz benötigst, ist eine externe Festplatte eine großartige Ergänzung zu deiner PlayStation 5. Mit einer externen Festplatte kannst du mehr Spiele installieren und musst nicht jedes Mal, wenn du ein neues Spiel installieren willst, alte Games deinstallieren oder löschen. Eine externe Festplatte ist also ideal für Gamer, die viel zocken und gerne ihre Sammlung erweitern. Wir empfehlen die WD My Passport 4TB Portable External Hard Drive, da diese Festplatte viel Speicherplatz bietet und sehr einfach an deine PlayStation 5 anzuschließen ist.

3. Ein extra Controller:

Falls du dich entscheidest, Multiplayer Spiele zu spielen oder einfach nur gerne mit Freunden zockst, ist es ratsam, dir einen extra Controller zuzulegen. So hast du immer genügend Controller für alle Spieler und musst nicht immer denselben benutzen. Aber auch alleine macht es Spaß mit diesem Controller zu gamen und gespannt am Spielgeschehen teilzunehmen. Wir empfehlen den DUALSHOCK 4 Wireless Controller von Sony. Dieser Controller ist perfekt für die PlayStation 5 und bietet alles, was man sich von einem guten Gamepad erwartet.

4. Ein VR-Headset:

Wenn du dich für virtuelle Realität interessierst oder einfach neugierig bist, solltest du dir unbedingt ein VR-Headset zulegen. VR-Headsets ermöglichen es dir, in eine andere Welt einzutauchen und dich mit Spielcharakteren oder Umgebungen zu verbinden wie nie zuvor. Auch wenn VR-Headsets noch relativ neu sind, gibt es bereits einige großartige Modelle am Markt. Eines der besten VR-Headsets für die PlayStation 5 ist das PSVR Mega Pack von Sony. Dieses Bundle enthält alles, was du brauchst, um die virtuelle Realität auf der PlayStation 5 hautnah zu erleben – von Headset über die Motion Controller bis hin zu den Kameras und Spielen.

