Ehering - so wird das Schmuckstück am besten gepflegt

Auch nach Jahrzehnten sollen die Ringe noch schön aussehen, selbst wenn diese täglich getragen werden. Damit der Ehering Weißgold nicht seine polierte oder mattierte Erscheinung verliert, ist ausreichend Pflege für den Ehering unerlässlich.

Hochzeitsring - diese Reinigung wird empfohlen

Zur Pflege eines Hochzeitsringes ist manchmal das einfache Abwischen mit einem trockenen Tuch ausreichend. Im Falle von stärkeren Verunreinigungen kann der Ehering in lauwarmes Seifenwasser eingelegt werden. Dabei ist eine milde Seife zu nutzen. Folgend kann die Ringoberfläche abgewischt werden. Hiernach erfolgt ein Abspülen mit klarem Wasser und ein Abtrocknen mit einem sauberen Tuch. Um dem Ring Glanz zu verleihen, wird während des Trocknens lediglich etwas Druck ausgeübt.

Polierte Ehering so säubern

Sind die Eheringe poliert, kann eine Reinigung mit einer Zahnbürste oder mit einem Poliertuch erfolgen. Letztere werden von Juwelieren verkauft. Mit diesen einfachen Mitteln erhält das wertvolle Stück bald wieder seinen vollen Glanz. Ebenso werden winzige Kratzer eigenständig entfernt. Erlogt eine solche Instandhaltungsmaßnahme jedoch zu oft, kann der Ehering Schaden nehmen. Ratsam ist daher, die Politur maximal 2x pro Jahr durchzuführen.

Ehering angelaufen was ist zu tun?

Bestehen die Eheringe aus einer Gold- oder Silberlegierung, können diese Trauringe nach und nach anlaufen. Um die Ringe zu schützen, gibt es eigens hergestellte Tauchbäder. Solche sind beim Juwelier zu finden. Tauchbäder dienen der chemischen Reinigung. Genutzt werden sollten diese aber nur selten. Außerdem sind bei der Verwendung alle Herstellerangaben zu beachten. Diese geben etwa den Zeitraum des Tauchbades bekannt. Dieser kann etwa bei zehn Minuten liegen. Länger sollten die Ringe meist nicht darin liegen. Nach Ablauf der Zeit werden die Heiratsandenken hinausgenommen. Jetzt steht ein Abspülen an. Nach der Abwaschung unter fließendem Wasser kommt ein Polier- oder ein Mikrofasertuch zum Einsatz. Das Abtrocknen sollte unter Sorgfalt geschehen.

Was machen gegen matte Eheringe?

Mattierte Eheringe können durch den Alltag bald sehr mitgenommen erscheinen. Ungewollt wird ihre mattierte Oberfläche poliert. Glänzende Stellen, die unerwünscht sind, können dann entstehen. Um die Mattierung wieder hinzubekommen, ist eine Aufarbeitung durch einen Profi möglich. Ebenso kann die Markierung selber wiederhergestellt werden.

Als Werkzeug ist dazu ein Mattierungsschwamm notwendig. Außerdem ist die richtige Herangehensweise zu wählen. Der Hochzeitsring sollte dafür in einer Hand gehalten werden. In der anderen Hand befindet sich der Mattierungsschwamm. Dieser wird vorsichtig reibend in die Mattierungsrichtung bewegt. Eine längliche Bewegung ist somit bei längsmattierten Ringen notwendig. Hinzu darf nicht zu viel Druck angewandt werden. Ein hoher Druck sorgt für viel Abrieb. Nach der Mattierung ist ein Seifenbad zu empfehlen.

Reinigung von Eheringen mit dekorativen Steinen

Manche Heiratsringe sind mit Diamanten ausgestattet. Solche gelten als einfach zu säubern, kratzfest und pflegeleicht. Gegenüber Ölen und Fetten können die Steine aber Schaden nehmen. Solche Rückstände sind mit einem feuchten Lappen wegzuwischen.

Verunreinigungen unterhalb der Facetten etwa lassen sich schwerer entfernen. In diesem Fall hilft eine Zahnbürste. Leider kann mit Nutzung der Zahnbürste die Ringoberfläche zerrieben werden. Vorsicht ist daher angeraten.

