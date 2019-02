Alternativ zu Schnittblumen erfreuen sich Geschenke wie Schneerosen, Krokos, Narzissen oder Hyazinthen immer größerer Beliebtheit. Richtig gehegt und gepflegt - mit Komposttee oder weiteren 200 von „Natur im Garten“ geprüften Produkten - kann man sich an Topfpflanzen sehr lange erfreuen. Schenkt am Tag der Liebenden nachhaltig und das mit gutem Gewissen.

4 von 5 ÖsterreicherInnen möchten am Valentinstag ihren Liebsten Freude bereiten. Beim Kauf von Pflanzen und Pflegeprodukten könnt ihr ganz einfach auf Ökologie und Nachhaltigkeit achten. Schneerosen oder Frühlingsblüher, wie Narzissen, Krokos oder Hyazinthen, sind sehr beliebt. Nach dem Verblühen können die Blüten abgezupft werden, um eine Samenbildung zu verhindern und die Zwiebeln ab April in den Garten eingesetzt werden. Dort ziehen die Blätter in Ruhe ein, um euch im nächsten Jahr erneut mit früher Blütenpracht zu erfreuen.

Der Klassiker: Rote Rosen

Für diejenigen, die dennoch zu den Klassikern wie roten Rosen tendieren, haben wir folgende Tipps parat: Schnittblumen halten besonders lange, wenn man diese sofort ins Wasser und nicht in die pralle Sonne stellt. Zudem solltet ihrdarauf achten, Blumen nicht in der Nähe einer Obstschüssel stehen zu lassen. Denn die Früchte verströmen Ethylen, ein Reifegas, das die Blüten rascher welken lässt.

Vermeidet Zugluft, etwa durch geöffnete Fenster. Lassen einzelne Blumen die Köpfe hängen, lohnt sich ein Rettungsversuch: Jeden Stiel frisch anschneiden und im Ganzen in Wasser legen, etwa in eine Wanne oder einen Kübel. Zumeist richten sich die Köpfchen wieder auf.

Wer auf soziale Verträglichkeit und Umweltfreundlichkeit bei der Produktion der gekauften Schnittblumen oder Topfpflanzen Wert legt, braucht nur auf das FAIRTRADE Siegel oder auch auf das "FFP" („Fair Flowers Fair Plants“) Label achten.