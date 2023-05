Das Bad als moderne Oase der Entspannung

Der große Trend im Badezimmer-Design geht immer mehr in Richtung Natürlichkeit. Ein Badezimmer rein aus Glas und Fliesen war gestern. Aus diesem Grund wird Holz im Badezimmer immer beliebter. Holz sieht nicht nur ansprechend aus, sondern sorgt auch für ein angenehmes Raumklima und eine gesunde Atmosphäre.

Besonders ruhige Holzarten wie Eiche eignen sich gut für das Badezimmer. Auch Marmor und Granit sind beliebt, um ein natürliches Flair ins Bad zu bringen. Holz kann gut mit Keramik kombiniert werden, um einen modernen, minimalistischen Stil zu schaffen.

Außerdem geht der Trend weg von Fliesen hin zu Holzböden im Bad. In Verbindung mit weiteren Naturmaterialien wie Keramik und Stein kommt ein Parkettboden besonders zur Geltung. Obwohl ein geölter Holzboden badezimmertauglich ist, muss trotzdem genau auf die Wahl des Holzes geachtet werden.

Nicht jede Holzart eignet sich für den Einsatz im Bad. Und regelmäßige Pflege und Lüftung sind ebenfalls zu beachten. Einfacher geht es mit einem Vinylboden. Wasserfest und strapazierfähig ist er auf jeden Fall und wenn er auch noch eine Holzoptik aufweist, dann liegt er genau im Trend.

Minimalismus sorgt für mehr Wohlbefinden

Weniger ist mehr gilt als Motto für viele Dinge, genauso auch für Badezimmermöbel. Weniger, stattdessen aber hochwertigere Möbel sorgen für ein aufgeräumteres und ruhigeres Erscheinungsbild. Die langweiligen Standard-Waschbecken haben ausgedient, stattdessen sind jetzt Aufsatzwaschbecken und Doppelwaschbecken gefragt. Letztere bieten nicht nur mehr Platz für mehrere Personen, sondern vermitteln auch ein Hauch von Luxus, wie man es aus dem Hotel kennt.

Trotz Minimalismus darf auch ein Hauch von Luxus nicht fehlen. Wellnessduschen verwöhnen beispielsweise mit unterschiedlichen angenehmen Strahlarten – von der sanften Regendusche von oben über etwas stärkere Strahlen an der Schulterpartie bis hin zur kräftigen „Behandlung“ am Rücken. Nie wieder beschlagene Spiegel nach einer ausgiebigen Dusche: Beheizte Spiegel sind das i-Tüpfelchen des Luxus in einem modernen Bad. Ein absolutes Must-have ist außerdem ein Kosmetikspiegel mit integriertem Radio und verstellbarem Licht.

Im modernen Badezimmer werden große Fensterfronten immer beliebter, um viel Tageslicht in den Raum zu lassen – sofern baulich möglich. Doch auch bei ausreichendem Tageslicht ist ein durchdachtes Lichtkonzept von Bedeutung. Neben der traditionellen Spiegelschrank-Beleuchtung setzen Einbau-Spots gezielte Lichtakzente im Badezimmer.

Auffällige LED-Leuchten und Lampenschirme werden zusätzlich immer mehr zum trendigen Hingucker im Bad. Der neueste Trend in Sachen Komfort und Beleuchtung lautet Smart Lights. Diese innovative LED-Technologie erfüllt nahezu alle Wünsche in Sachen Beleuchtung. So ist es beispielsweise möglich, die Lichtfarbe von neutralweißem Licht für die Körperpflege bis hin zu einer gedimmten Atmosphäre für eine ordentliche Portion Gemütlichkeit zu ändern – am besten in Kombination mit einem Schaumbad.

Der Kreis schließt sich bei der Badezimmer-Deko, denn hier wird auch stark auf Natürlichkeit gesetzt. Freundliche und helle Farben wie Weiß, Beige oder Erdtöne schaffen Akzente und haben im wahrsten Sinne des Wortes eine erdende Wirkung. Seegras, Bambus, Bast & Co. machen sich perfekt in einem stylischen Bad. Abgerundet wird die Wohlfühloase durch eine dekorative Gestaltung der Ecken und Nischen – beispielsweise mit echten Grünpflanzen. Diese sorgen dann auch noch für ein besseres Raumklima.

Zu den besten Pflanzen im Badezimmer gehören die Bergpalme, die Grünlinie, die Zamie und die Efeutute. Diese können auch in einem dunkleren Bad gut gedeihen. Ein helleres Bad hingegen bevorzugen der Bogenhanf und die Aloe Vera, die auch gleich für Beauty-Anwendungen herangezogen werden kann.

Ein Deko-Trend, der vom Wohnzimmer aus Einzug in das Badezimmer gehalten hat, nennt sich „Scandi Style“, also inspiriert durch Skandinavien. Auch hier spielt erneut die Natürlichkeit eine große Rolle in der Auswahl von Materialien und Farben.

Nordische Entspannung mit Hygge

Passend zum Scandi Style hat auch „Hygge“ das Badezimmer erreicht. Unter dem dänischen Begriff versteht man eine gemütliche Atmosphäre. Pures Wohlbefinden eben. Mit Wolldecken, Polstern und Kerzenschein verbindet man das Wort aber eher mit dem Wohnzimmer. Aber auch das Badezimmer kann man „hyggelig“ gestalten.

Wer seinem Badezimmer ein skandinavisches Flair verleihen möchte, sollte mit der Wahl des Farbkonzepts beginnen. Weiß, Grau oder Naturtöne bilden eine vielseitige Basis, die sich gut mit dunkleren oder sanften Nuancen kombinieren lässt.

Natürliche Materialien sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des skandinavischen Badezimmerdesigns. Eine luftige Anordnung der Einrichtung betont die schlicht-geradlinige Formensprache des skandinavischen Stils und eine gute Ausleuchtung bringt das Faible für viel Licht zum Ausdruck. Ein kompaktes Badezimmerset im Skandi-Stil eignet sich perfekt für kleine Räume.

Mix & Match für Abwechslung

Bei Farben und Materialien darf es auch gerne ein weniger mutiger sein. Skandinavisch darf nicht mit langweilig und eintönig verbunden werden. So könnte man sich zum Beispiel entweder auf zwei Farben, etwa Creme und Türkis, oder auf zwei Materialien konzentrieren. Holz ist auch für die Skandinavier die Nummer 1 bei den Materialien. Ein spannender Kontrast im Bad entsteht durch die Kombination von rund und eckig, etwa in Form eines ovalen Spiegels und eines kantigen Waschbeckens darunter.

Was in einem gemütlichen Badezimmer nicht fehlen darf, sind schlussendlich auch die passenden Textilien. Besonders am Waschbecken und vor der freistehenden Badewanne setzen flauschige Accessoires Akzente. Im nordischen Stil sind dezente erneut gedämpfte Farbtöne bevorzugt, allenfalls eine zarte Bordüre oder ein fein abgesetzter Rand sorgen für ein wenig Abwechslung. Wer sich dennoch etwas mehr Vielfalt wünscht, setzt auf markante Hell-Dunkel-Kontraste. Hierbei sind Materialien wie reine Baumwolle die erste Wahl – für Natürlichkeit zum Wohlfühlen.

Mehr Inspiration auf:

www.wohnnet.at

www.xxxlutz.at