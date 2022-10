Essen für 10 Milliarden: Landwirtschaft am Wendepunkt

Werbung

Bodenerosion, Artensterben, Klimawandel - die größten ökologischen Herausforderungen des Planeten haben eine Gemeinsamkeit: Unsere Landwirtschaft ist gleichzeitig “Opfer” und “Täter” dieser besorgniserregenden Entwicklungen. Die Fruchtbarkeit der globalen Ackerflächen nimmt durch die intensive Bewirtschaftung ab, während die Zahl der Menschen weiterhin rasant wächst.

Ein Dilemma, über das sich der Agrarwissenschaftler Urs Niggli seit Jahren den Kopf zerbricht. Er gilt als Vordenker einer besonders bodenschonenden Form der Landwirtschaft. Glaubt aber nicht, dass sie die Welt alleine ernähren kann: Denn die biologische Landwirtschaft werfe bis zu einem Viertel weniger Ertrag ab, als die konventionelle Landwirtschaft, die Kunstdünger und Pestizide einsetzt, so die nüchterne Rechnung des Schweizers.

Der Schweizer Bio-Vordenker Urs Niggli geht davon aus, dass die biologische Form der Landwirtschaft die Welt nicht ernähren kann. Ihr Ertrag sei bis zu einem Viertel geringer als jener der konventionellen Landwirtschaft. Foto: ORF

Maria Vogt rechnet anders: Sie führt seit 35 Jahren eine biologische Obst-, Gemüse- und Schafwirtschaft im niederösterreichischen Weinviertel. Ihre Erträge seien etwas geringer als jene ihrer Nachbarn, dafür setze sie aber auch viel weniger Ressourcen ein. Ökologisch gesehen, sei das sogar effizienter, meint die Biobäuerin. Und die Weltwirtschaft gibt ihr angesichts explodierender Preise für Spritzmittel und Kunstdünger derzeit auch ökonomisch Recht.

Biobäuerin Maria Vogt und Franziskus Forster von der Kleinbauern-Initiative “Via Campesina” rechnen anders: Bio würde zwar weniger Ertrag bringen, aber auch viel weniger Ressourcen benötigen. Damit sei Bio unterm Strich sogar effizienter als die Intensivlandwirtschaft. Foto: ORF

Auch die industrielle Landwirtschaft arbeitet an Strategien ihre Abhängigkeit von (oft russischem) Kunstdünger zu verringern: Bei der so genannten “Präzisionslandwirtschaft” vermessen Roboter und Drohnen die Felder und zeigen dem Landwirt punktgenau jene Stellen, an denen gedüngt- oder gespritzt werden muss.

Die Software, die den Einsatz von Chemie verringern soll, kommt dabei von den Herstellern der Düngemittel selbst. “Die Produzenten überlegen sich diese Systeme, damit die Diskussion nicht kippen kann und es zu gänzlichen Verboten kommt”, meint Heinrich Prankl vom Forschungszentrum Josephinum in Wieselburg dazu.

Heinrich Prankl forscht an Robotik in der Landwirtschaft und ortet einen steigenden gesellschaftlichen Druck gegen den flächendeckenden Einsatz von Chemie. Foto: ORF

Auch der Agrarwissenschaftler Urs Niggli sieht in einer vielfältigen, kleinteiligen Landwirtschaft die beste Versicherung gegen unberechenbare Weltmärkte, bremst aber gleichzeitig allzu hohe Erwartungen für die Ernährungssicherheit der Zukunft. “Sie sind nicht unbedingt ein Konzept, um eine 30-Millionen-Stadt zu ernähren”, meint der Schweizer mit Blick auf Zukunftsprognosen: Von den 10 Milliarden Menschen, die in 30 Jahren die Erde bevölkern sollen, werden zwei Drittel in Städten leben.