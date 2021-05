Rund die Hälfte (49 Prozent) der insgesamt 837 Befragten wünscht sich dringend einen Urlaub als Auszeit vom Job. Kein Wunder, denn mehr als ein Drittel (36 Prozent) hat letztes Jahr weniger Urlaub gemacht als noch vor der Pandemie. Jede*r Sechste (17 Prozent) gibt sogar an, 2020 gar keinen Urlaub genommen zu haben.

„Das letzte Pandemie-Jahr war anstrengend genug. Aufgrund der Lockdowns und Reisebeschränkungen haben viele Mitarbeiter*innen kaum Urlaub konsumiert, andere mussten ihn vollständig aufbrauchen – etwa durch die Kurzarbeits-Vorgaben. Nun sollten Führungskräfte unbedingt darauf achten, dass es trotzdem zu genügend Auszeit kommt. Das ist vor allem eine Frage der Mitarbeiter*innengesundheit und -zufriedenheit“, so Georg Konjovic, CEO von karriere.at.

Das große Fernweh: Mehrheit will Urlaub im Ausland

Dass das Coronavirus auch die Urlaubsplanung 2021 beeinträchtigt, liegt auf der Hand: Rund die Hälfte der Befragten (51 Prozent) fühlt sich durch Corona in hohem Maße in ihrer Urlaubsplanung beeinträchtigt. Immerhin plant knapp jede*r Zweite (44 Prozent) für dieses Jahr einen Urlaub. Die klare Mehrheit der Befragten (59 Prozent) will die freie Zeit im Ausland verbringen, ein Urlaub in Österreich ist nur für jede*n Dritte*n (34 Prozent) verlockend. Lediglich 7 Prozent wollen ihren Urlaub zu Hause verbringen.

Urlaubs-Trend: weg vom verlängerten Wochenende, hin zum mehrwöchigen Urlaub

„Sobald der internationale Reiseverkehr wieder erleichtert wird, werden viele Mitarbeitende losziehen und den angesammelten Urlaub aufbrauchen wollen. Darauf sollten sich Unternehmen rechtzeitig vorbereiten“, erklärt Konjovic. Der Trend geht jedenfalls dazu, längeren Urlaub zu nehmen, wenn es denn wieder einmal geht: 37 Prozent der Arbeitnehmer*innen planen zwei Wochen für den nächsten Urlaub ein. Jede*r Vierte will den verpassten Urlaub des letzten Jahres wohl direkt nachholen und plant sogar, länger als zwei Wochen weg von der Arbeit zu sein. Verlängerte Wochenenden als Urlaubsalternative sind momentan nur für knapp jede*n Zehnte*n (9 Prozent) attraktiv.