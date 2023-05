Ein Schirm, der bei Geld- und Wohnungsnot hilft

Damit man da nicht im Regen stehen gelassen wird, ist es ratsam einen Schirm aufzuspannen, in diesem Fall den „Wohnschirm“. Er hilft in unterschiedlichen Situationen, wie zum Beispiel beim Verlust des Arbeitsplatzes, wenn ein/e Alleinerzieher/in nicht noch mehr Stunden arbeiten kann, wenn Pensionisten oder Lehrlinge die hohen Energiekosten nicht mehr zahlen können.

Im Rahmen einer kostenlosen Beratung wird geklärt, wie sich die jeweilige finanzielle Situation darstellt und wie der Wohnschirm helfen kann – beim Begleichen der Energierechnungen, bei der Übernahme von Mietschulden oder Gerichtskosten oder durch finanzielle Unterstützung bei einem Umzug.

Der Wohnschirm Miete ist eine Maßnahme im Rahmen der Corona-Hilfen, bezahlt werden Mietschulden, die seit dem 1. März 2020 entstanden sind. Der Wohnschirm Energie kann offene Strom- und Gasrechnungen begleichen und gleichzeitig mit dem Wohnschirm Miete beantragt werden.

Mehr Infos unter: www.wohnschirm.at

Verein Wohnen hilft seit 1990

Die Kombination aus Wohnraumschaffung und betreuten Übergangswohnungen ist die Erfolgsbasis des Vereins Wohnen. Den Anfang bildete ein Projekt für Transitarbeitskräfte, um einerseits Wohnraumsanierung günstig zu bewerkstelligen und andererseits Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Dieses Beschäftigungsprojekt GESA wird seit 2002alsgemeinnützigeGesmbH geführt.

Bei einer Erstberatung erfolgt eine Orientierung am Wohnungsmarkt. „Viele Menschen, die Zukunftsängste haben und Informationen benötigen, wenden sich an die NÖ Wohnassistenz. Das engagierte Team der Erstberatung unterstützt die Ratsuchenden dabei, an die richtige Stelle zu kommen, die für Entlastung sorgt“, fasst Patricia Grünauer, Leiterin der NÖ Wohnassistenz, zusammen.

Der Bedarf ist da: Allein bei der telefonischen Erstberatung verzeichnete man seit Sommer 2022 ein Plus von 30 Prozent. Die NÖ Erstberatung bietet auch Schulungen wie z. B. „Gute Nachbarschaft“, Wohnungssuche und anderes mehr an.

Die Wohnungssicherung will Wohnraum für gefährdete Mieter und Mieterinnen erhalten, informiert über deren Rechte, kontaktiert Vermieter und Gericht, begleitet bei Behördenwegen, entwickelt Haushaltsplan und Lösungsansätze zur Abdeckung von Miet- und Energierückständen.

Die Wohnchance stellt in St. Pölten möblierte Übergangswohnungen für maximal 18 Monate zur Verfügung. Ziel ist die Stabilisierung der persönlichen Lebenssituation und das Erlangen einer langfristig leistbaren Nachfolgewohnung.

Beim teilbetreuten Wohnen werden (in zehn Wohnplätzen) Menschen mit intellektueller Behinderung bei der Gestaltung der Haushaltsführung, des Tages-, Wochen- und Jahresablaufs unterstützt.

Die NÖ Wohnassistenz bietet in ganz Niederösterreich leistbare Wohnungen im geförderten Wohnbau. Die Bewohner und Bewohnerinnen werden sozialarbeiterisch unterstützt.

Das Übergangswohnen stellt Mietwohnungen im Zentralraum Niederösterreichs für maximal drei Jahre zur Verfügung mit dem Ziel der Stabilisierung der persönlichen Situation und der Integration ins Erwerbs- und Gesellschaftsleben.

Beim betreuten Wohnen für Asylwerber und –werberinnen werden Menschen im laufenden Asylverfahren im Rahmen der Grundversorgung beherbergt. Diese Menschen erhalten Begleitung und Betreuung, Unterstützung bei Ämtern und Behörden. Schwerpunkte sind auch die Einführung in die österreichische Gesellschaft und der Erhalt der Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit.

„Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Unterstützung für Menschen, die durch persönliche Umstände in eine Notsituation geraten sind“, so Verein-Wohnen-Geschäftsführerin Ingrid Neuhauser.

Tipps vom Verein Wohnen Geschäftsführerin Ingrid Neuhauser:

NÖN: Wer kann sich an den Verein Wohnen wenden?

Ingrid Neuhauser: Menschen in Wohnungsnot bieten wir Unterstützung mit Beratung und leistbarem Wohnraum.

Was bietet der Verein?

Neuhauser: Neben einer Erstberatung bietet der Verein verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. In einem ersten Gespräch werden gemeinsam Perspektiven zur Bewältigung der konkreten Lebenssituation entwickelt. Unsere Beratungsstelle für Wohnungssicherung ist Anlaufstelle für Menschen mit Mietrückstand. Wir bieten in ganz Niederösterreich leistbare Wohnungen mit sozialarbeiterischer Begleitung, um die Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation zu unterstützen. Es gibt auch Wohnungen für Menschen mit intellektueller Behinderung in Teilbetreuung. Kurz zusammengefasst – der Verein Wohnen bietet Beratung und leistbare Wohnungen für Menschen in Wohnungsnot in ganz Niederösterreich.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich an den Verein zu wenden?

Neuhauser: An sich ist es zielführend, sich so früh wie möglich an uns zu wenden, denn manchmal kann schon allein durch die Beratung eine Verbesserung der Situation herbeigeführt werden.

Welches ist die richtige Anlaufstelle?

Neuhauser: Für eine Erstberatung können sich Menschen in Wohnungsnot an die Telefonnummer 02742/47076 wenden.

