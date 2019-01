Die Trends für Frisuren 2019!.

Ihr findet es ist an der Zeit für Veränderungen? Warum nicht mit den Haaren anfangen! 2019 hält für jeden Haartyp den passenden Trend parat. Während im letzten gerade, glatte Schnitte in waren, darf es in diesem Jahr auch mal etwas wilder zugehen. Mit Stufen, Locken und Pixie Cut sind die Trendfrisuren 2019 auch für Styling Nieten bestens geeignet.