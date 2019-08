Warum man über das kleine Fenster nur Third Wave Coffee bekommt und wieso Bargeld nicht angenommen wird, erfahrt ihr in meinem heutigen Beitrag. Eines sei schon einmal verraten – diese Adresse ist wohl die charmanteste und einzige „Kaffeeklappe“ Wiens.

Miriam Mehlmann

DAS FENSTERCAFÉ IN WIEN – INSIDERTIPP UND FÜR KAFFEEFANS 6. AUGUST 2019

Ich freue mich ja immer besonders, wenn ich für meinen Blog Locations finde, die nicht jeder kennt. Auch wenn sich das Fenstercafè längst unter Kaffeeliebhabern in Wien herumgesprochen hat, ist es dennoch ein Geheimtipp geblieben. Warum man über das kleine Fenster nur Third Wave Coffee bekommt und wieso Bargeld nicht angenommen wird, erfahrt ihr in meinem heutigen Beitrag. Eines sei schon einmal verraten – diese Adresse ist wohl die charmanteste und einzige „Kaffeeklappe“ Wiens.

„Die beste Methode, das Leben angenehm zu verbringen, ist, guten Kaffee zu trinken. Und wenn man keinen haben kann, so soll man versuchen, so heiter und gelassen zu sein, als hätte man guten Kaffee getrunken.“

Jonathan Swift

Fenstercafé

Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der klassische Kaffeetrinker. Um morgens auf Touren zu kommen, muss es bei mir die geliebte Tasse Schwarztee sein. Aber auch ein paar Tassen Kaffee tagsüber gehören für mich dazu. Da würde ich mich als „Genuss-Kaffee-Trinker“ bezeichnen. Für mich sind das immer so die kleinen „Auszeiten“ während des Tages die ich mit allen Sinnen genieße.

Das Fenstercafé in Wien - Was ist third wave coffee?

Wer gerne Kaffee und besondere Location liebt, der ist beim Fenstercafé in Wien genau richtig. Seit etwas mehr als einem Jahr wird man dort mit Third Wave Coffee verwöhnt. Ich muss gestehen dass ich mit dem Begriff bis zu den Recherchen für meinen Beitrag nicht viel wusste ;-). Third Wave Coffee bedeutet, dass die Kaffeebohne vom Anbau über Röstung und Verarbeitung genau beobachtet wird. Es geht dabei vor allem um Sorgfalt und Qualität was natürlich auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat.

Miriam Mehlmann

