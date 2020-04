Jährlich gibt es in Österreich rund 45.000 Hochzeiten. Zwei Drittel davon finden in den Monaten von März bis August statt. In Summe müssen rund 30.000 Hochzeiten abgesagt und auf spätere Termine verschoben werden (außer man will im engsten Kreis, ohne zum Beispiel den Großeltern, heiraten – und das will ja keiner). Berücksichtigt man, dass Hochzeiten in der Regel bereits ein Jahr im Voraus geplant und fixiert werden, dann ist davon auszugehen, dass das Hochzeitsjahr 2021 mehr oder weniger bereits heute schon ausgebucht ist.

Bernhard Fichtenbauer ist Gründer und Betreiber von Österreichs größtem Hochzeitsportal www.hochzeits-location.info mit mehr als 2000 Veranstaltungsorte für Hochzeiten und 3,4 Millionen Seitenaufrufen jährlich. „Heiratswillige haben derzeit keine andere Möglichkeit, als geduldig und flexibel zu bleiben. Bis Ende August oder vielleicht auch noch länger können keine größeren Hochzeiten in Österreich stattfinden“, erklärt Fichtenbauer, der für Brautpaare folgende Ratschläge parat hat:

Verschieben statt stornieren

Normalerweise möchte das Brautpaar den bereits ausgewählten Veranstaltungsort nicht wechseln. Je früher man mit den Betreibern der Location und anderen Dienstleistern wie Fotograf oder Hochzeitsband Kontakt aufnimmt, desto schneller kann reagiert werden um einen neuen Termin zu finden. Ein Rundruf unter einigen Hochzeits-Locations bestätigt diesen Tipp. Die meisten Brautpaare verschieben ihre Hochzeit auf einen anderen Zeitpunkt.

Ausweichen auf Wochentage

Die Vorlaufzeit bei der Planung von größeren Hochzeiten beträgt in der Regel mehr als zwölf Monate. Daher müssen Brautpaare davon ausgehen, dass die Wochenendtermine für das nächste Jahr bereits vielerorts ausgebucht sind. Auch die Wunschdienstleister wie Fotografen und Bands könnten nicht mehr verfügbar sein. Eine Alternative ist, an einem Wochentag vor den Traualtar zu treten. Normalerweise finden an Wochentagen nur wenige Hochzeiten statt, daher wäre es wesentlich leichter in den dichtgedrängten Monaten von April bis September einen passenden Termin zu finden.

Ausweichen auf eine Winterhochzeit

Eine Winterhochzeit ist sehr romantisch. Zusätzlich ergeben sich auch organisatorische Vorteile, da im Winter Locations und Hochzeitsdienstleister leichter und kurzfristiger buchbar sind. Auch zu den Randzeiten (Herbstende und Frühlingsbeginn) sollten noch eher Termine für Hochzeiten verfügbar sein. Hochzeitsexperte Fichtenbauer hat unter www.winter-hochzeit.info ausgewählte Locations, die sich für Winterhochzeiten eignen, zusammengestellt.