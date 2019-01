Das schlichte Foto eines Eis war am 4. Jänner auf einem neuen Instagram-Konto mit dem Namen "world_record_egg" (Weltrekord-Ei) mit dem einzigen Ziel veröffentlicht worden, Jenners Rekord zu schlagen. Den bisherigen Rekord hielt Kylie Jenner mit einem Bild, mit dem sie im Februar 2018 die Geburt ihrer Tochter Stormi verkündet hatte. Dieses Foto kam auf bisher über 18 Millionen "Likes".

Der Schöpfer des Accounts mit dem Pseudonym Eugene Egg erklärte in einer Botschaft an die Nachrichtenagentur AFP, er habe es für eine "interessante Erfahrung" gehalten, den Instagram-Rekord "mit etwas so Einfachem wie nur möglich aufzustellen". Auf diese Weise lasse sich auch demonstrieren, wie "anfällig und leicht zu manipulieren" der Promi-Kult im Internet sei.

Seine Identität wollte Eugene Egg nicht verraten. Er gab lediglich preis, dass er in London lebe. Er kündigte weitere Aktionen an, ohne Näheres zu verraten: "Ich habe einige Ideen. Fortsetzung folgt."

Kylie Jenner wiederum reagierte kämpferisch auf ihre Ausbootung durch das Ei. Die 21-Jährige zeigte auf Instagram ein Video, in dem sie ein Ei über heißem Asphalt zerbricht und anbraten lässt. "Steck' das ein, kleines Ei", lautete ihre Begleitbotschaft zu dem Video.